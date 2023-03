El anuncio de la FIFA que dejó con los crespos hechos a la selección Colombia

.Publicidad.

En febrero de este año, Cali y Bogotá acogieron el sudamericano sub-20, no solo para conocer a las grandes promesas del continente, sino para definir a las selecciones que participarían en el Mundial de Indonesia. La selección Colombia clasificó como segunda del hexagonal final, que terminó ganando la selección de Uruguay. Pero meses después, parece que el sueño de los juveniles de la tricolor se fue al estanco, después de que la FIFA le quitara la sede al país asiático.

Y es que desde hace algunos días se supo que el mundial estaba en riesgo, después de que Indonesia le pidiera a la FIFA que eliminara a Israel de la competición. Para el país anfitrión, Israel ha incurrido en la violación de los derechos humanos en contra de los palestinos; y por eso no merece participar. Además, la Federación de Indonesia también canceló el sorteo de la fase de grupos, en el que se sabría cuales serían los rivales de la selección Colombia, hasta que no se cumpliera con su petición, y dejó en vilo el certamen.

Así las cosas, la FIFA optó por quitarle la sede del mundial al país asiático e intentar, en tiempo récord, encontrar otra sede para que se lleve a cabo el Mundial sub-20. Aun así, el ente aseguró que no cambiará la fecha estipulada para la inauguración del campeonato, que se tiene prevista para el 20 de mayo. Ahora bien, si la FIFA no logra encontrar sede, en un caso extremo, la cita orbital no se podrá llevar a cabo; y toda la preparación que ha tenido la selección Colombia se ira al estanco.

La FIFA retira a Indonesia como país anfitrión de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023™ ℹ️ https://t.co/IYPfH6Qarg pic.twitter.com/Ayb4004jpJ — FIFA.com en español (@fifacom_es) March 29, 2023