El año entrante Petro se vendrá con todo

No soy alarmista, es que no han entendido a Petro

VIDEO. Puntos de vista. Terminamos el año en medio de la intensificación del conflicto entre la oposición y Petro. No hay que creer que la lucha va a ser fácil. El próximo año -y hago este pronóstico- va a ser un año devastador desde el punto de vista de lo que Petro va a hacer. Petro está montado en un relato que no es cierto pero que está patrocinado por el torcido de Juan Manuel Santos porque esto es un gobierno petrosantista. Petro tiene un 35 % de favorabilidad confirmado y para el 16 % que falta está guardando la plata que no se gasta para comprar votos en las elecciones presidenciales.

Hago ese pronóstico: va a estar muy difícil la situación. Si a Maduro no lo sacan del pelo Petro de consolida acá. Yo estoy muy preocupado, algunos me dicen que es que soy alarmista, no soy alarmista, es que no han entendido a Petro. Cuando las cosas no salen es el Parlamento, es que es la derecha es que no deja hacer reforma y va ambientando un conjunto de medidas dictatoriales.

No veo fácil el año entrante, creo que va a ser el peor año, Petro se va a venir con tod y buena parte del empresariado tiene negocios con el Estado entonces pensar que el sector privado se va a oponer, eso no es cierto .

Una feliz navidad y un feliz año.