- El alcalde Galán y su secretario de Seguridad dejaron que Bogotá se rajara como la ciudad con más extorsiones

Según el estudio revelado por Planeación Nacional y Asocapitales, el año pasado hubo un caso cada 4 horas y 6 al día en la ciudad

En Bogotá, la extorsión sigue siendo una de las amenazas que más golpea a comerciantes y ciudadanos del común. Un estudio del Departamento Nacional de Planeación y Asocapitales registró 2.217 casos en la capital durante 2025, un promedio de seis al día. Aunque la cifra disminuyó frente al año anterior, la ciudad continúa encabezando el listado de capitales más afectadas por este delito.

Detrás de las cifras hay llamadas intimidantes, amenazas y exigencias de dinero que aprovechan el miedo de las víctimas. El informe advierte que buena parte de las comunicaciones extorsivas se originan en centros carcelarios y que menos del 20 % de los casos llega a conocimiento de las autoridades. En 2026, las instituciones han reportado nuevas cifras y operativos para enfrentar un delito que sigue poniendo en alerta a Bogotá y al resto del país.

De acuerdo con el estudio revelado por el Departamento Nacional de Planeación, encabezado por Julián Buitrago Arango, y Asocapitales, en cabeza de Andrés Santamaría, sobre la extorsión en el país, Bogotá continúa siendo la ciudad capital más afectada por este delito de alto impacto.

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Medellín, Calí y Barranquilla siguen en la lista negra

Durante 2025 se registraron 2.217 casos, un promedio de seis diarios y una extorsión cada cuatro horas, según el estudio. Le siguen Medellín, con 980 casos; Barranquilla, con 733; Cali, con 438, y Cartagena, con 432. Estas cinco ciudades capitales concentraron el 65 % de los casos de extorsión a nivel nacional.

Sin embargo, en Bogotá la cifra se redujo un 16,1 % con respecto al mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 2.642 casos de extorsión. Además, la capital del país concentra cerca del 30 % de los casos registrados en las 32 ciudades capitales y el 25,4 % del histórico nacional desde 2010.

El estudio entregado por el Departamento Nacional de Planeación y Asocapitales estima que el 70 % de las llamadas extorsivas en las ciudades capitales proviene de centros carcelarios bajo la responsabilidad del INPEC y que en el 50 % de estas comunicaciones se utilizan medios digitales o tecnológicos.

El informe profundiza en las formas elegidas por los delincuentes para cometer el delito. El 48,8 % de las llamadas se realiza por medios telefónicos tradicionales, aunque las redes sociales y aplicaciones como WhatsApp también son utilizadas para extorsionar a comerciantes y ciudadanos del común.

El estudio también advierte que menos del 20 % de los casos se reporta a las autoridades por miedo a las represalias. Además, identifica cuatro causas de la extorsión en el territorio nacional: la financiación de grupos armados y bandas delincuenciales urbanas, como el Tren de Aragua; el control territorial; las debilidades en el control de las comunicaciones en las cárceles, y el uso indebido de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

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Ojo con las llamadas telefónicas de números desconocidos

Entre enero y abril de 2026, se presentaron 3.936 casos de extorsión a nivel nacional y 2.182 en las ciudades capitales, con incrementos del 8 % y el 10,1 %, respectivamente, frente al mismo periodo de 2025. El mecanismo más utilizado fueron las llamadas telefónicas, con el 48,8 % de los casos. En Bogotá, por su parte, la Secretaría de Seguridad, encabezada por César Restrepo, reportó 1.005 casos de extorsión durante el primer semestre de 2026. Según la Alcaldía Mayor, esta cifra representa una reducción del 6,7 % en comparación con los 1.077 casos registrados en el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con los datos entregados por el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco), en Bogotá el delito se concentra en sectores comerciales, pequeños negocios y entre ciudadanos del común. Las modalidades incluyen llamadas extorsivas desde las cárceles y amenazas directas., mientras que, en algunos casos, los delincuentes lanzan explosivos y operan en zonas de alta actividad comercial a través de bandas delincuenciales como el Tren de Aragua.

Las localidades de Bogotá más afectadas por este delito son aquellas con una alta concentración comercial: Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Usaquén, Los Mártires, Suba, Bosa, Rafael Uribe Uribe, Kennedy, Chapinero y Santa Fe. Según los reportes entregados por la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Seguridad, este año la extorsión ha disminuido un 4 % gracias a las intervenciones de las autoridades en zonas priorizadas, junto con el Gaula del Ejército Nacional y el Gaula de la Policía.

Las autoridades reiteraron que las víctimas no deben acceder a las exigencias de los extorsionistas ni entregar información personal o financiera. Además, recomendaron conservar los mensajes, números telefónicos, audios y demás pruebas, y en caso de recibir llamadas de este tipo comunicarse de inmediato con la línea 165 del Gaula de la Policía Nacional. La denuncia, señalaron, es fundamental para activar las investigaciones y evitar que estos grupos sigan ampliando su control sobre comerciantes y ciudadanos en Bogotá.

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