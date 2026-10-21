- Los gigantes fondos extranjeros que van por un megaproyecto solar en Santander

A unas tres horas por carretera de Bucaramanga se proyecta construir el Parque Solar Puertos de Santander, ubicado en la vereda La Terraza, municipio de Cimitarra en Santander. La granja solar entraría en operación, en principio, en diciembre de 2027 o durante el primer trimestre de 2028. Una vez esté en funcionamiento, se espera que genere energía suficiente para beneficiar entre 780.000 y un millón de personas, con un consumo promedio de luz. El proyecto está impulsado por los gestores de fondos e inversión Patria Investments y Ashmore Colombia, y parte de su financiación provendría del Banco de Occidente, entidad del Grupo Aval.

Patria Investments es una firma de inversión de origen brasileño con presencia en distintos sectores y experiencia en proyectos de energía renovable. Según la información disponible, tendría cerca del 75 % de la participación, mientras que el 25 % restante correspondería a Ashmore Colombia. Puertos de Santander no es el primer proyecto de energía solar donde ambas compañías han participado juntas y en la misma proporción, también construyeron y pusieron en marcha el parque solar Puerta de Oro, que vendieron el pasado mes de septiembre a Isagen. No se conoce públicamente el valor exacto de esa transacción; algunas estimaciones sitúan la operación por encima de un billón de pesos.

Patria que tiene 38 años de trayectoria y llegó a Colombia en 2014, en la actualidad cuenta como director ejecutivo a José Augusto Gonçalves de Araújo Teixeira, director ejecutivo, y designado en Colombia, a James Loveday. Entre sus otros negocios en el país está Distrito Palermo, un desarrollo urbano proyectado en Medellín sobre el terreno del antiguo Colegio Palermo de San José, en El Poblado. La iniciativa busca transformar el predio en un espacio con componentes comerciales, culturales y residenciales.

Colombia existen 174 parques solares operativos

Foto: Ministerio de Minas y Energía

Ashmore, por su parte, es una gestora de inversiones británica fundada en 1992 y enfocada en mercados emergentes. En Colombia, además de su participación en el proyecto solar de Santander, ha invertido en educación mediante vehículos como Ashmore Andean Fund III y Fondo Ashmore Andino III. Entre las operaciones relacionadas con estos fondos se menciona la adquisición del Colegio Bilingüe Richmond S.A.S. También aparece en su portafolio el Liceo Francés de Medellín. La oferta de inversión de Ashmore en el país incluye los fondos I y II, con participaciones en sectores como salud, logística y medioambiente.

En la estructura local de la firma, Juan Pablo Fonseca asumió como CEO el 1 de enero de 2026, en reemplazo del cofundador Camilo Villaveces, quien pasó a presidir la junta directiva. Entre las inversiones de Ashmore en Colombia también figura su participación en la Concesionaria Ruta Bogotá Norte S.A.S., encargada de financiar y construir el proyecto Accesos Norte Fase II.

La participación de ambas gestoras en Puertos de Santander las vincularía a una iniciativa de generación renovable de gran escala. Sin embargo, detalles como la estructura definitiva de propiedad, el monto de la inversión y las condiciones de financiación aún no son públicas.

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