- Una psicóloga vinculada a una familia que aportó a la campaña de Dumek Turbay es quién gerenciará el Malecón

Angélica Hernández dirigirá la empresa que administrara locales y espacios turísticos de una obra de $ 196.000 millones, y que debería inaugurarse el próximo año

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, nombró el pasado 19 de octubre a Angélica Patricia Hernández Walker como gerente de la empresa pública Gran Malecón del Mar. La apuesta de infraestructura, turismo y espacio público más ambiciosa de la ciudad en décadas y que busca transformar radicalmente la relación de Cartagena con el Mar Caribe.

La iniciativa que contempla 5.1 kilómetros lineales de recorrido continuo, tendrá una inversión cercana a los 196.000 millones de pesos, financiada por la Alcaldía. La inauguración de una primera fase está prevista para el sábado 24 de octubre de 2026.

Aunque el proyecto continúa en obras, las proyecciones oficiales apuntan a que, una vez esté en funcionamiento, podría recibir alrededor de 25.000 visitantes al día. Además de su componente turístico, la intervención busca contribuir a la protección del litoral frente a la erosión marina y ampliar el espacio público.

Antes de su nombramiento, Hernández trabajó en la Oficina de Inversión y Desarrollo Turístico de Cartagena. De acuerdo con la información sobre los aportes a la campaña electoral de 2023 citada en medios, habría contribuido con cerca de cinco millones de pesos a la candidatura de Turbay, que llegó a la alcaldía con la coalición “Unidos para avanzar”.

Los mismos reportes señalan que su esposo, el empresario Freddy Curiel Fuenmayor, aportó 39 millones de pesos a esa campaña. Al sumar esos recursos con otros aportes atribuidos al grupo familiar Fuenmayor el total reportado rondaría los 94 millones de pesos.

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Curiel y miembros de su familia tendrían participación o influencia en las sociedades Inversiones Bayón S.A.S. y Concesión de Playas en Manzanillo del Mar. Inversiones Bayón opera el Hotel Blue Concept, ubicado en el barrio Bocagrande, y la Concesión otorgada por la Capitanía del Puerto está destinada a la prestación de servicios turísticos y de playa.

De forma aproximada Cartagena recibe cerca de 5.5 millones de turistas al año

Foto: Alcaldía de Cartagena

La relación entre los posibles intereses empresariales asociados al turismo y la nueva responsabilidad de Hernández al frente de una empresa pública, generó cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses a la hora de ejecución y operación del proyecto. La nueva empresa manejará de forma directa la concesión, administración y aprovechamiento económico de los locales comerciales, chiringuitos, espacios de eventos e infraestructura turística del Malecón, lo que siembra sospechas en la opinión pública sobre la imparcialidad en la adjudicación de esos espacios comerciales respecto a los aportantes y aliados de campaña.

Cuando esté terminado, el Gran Malecón del Mar será un corredor costero con senderos peatonales, ciclorrutas, zonas gastronómicas, áreas verdes y baños públicos. Se espera que el Gran Malecón del Mar funcione como un catalizador económico que diversifique la oferta turística de Cartagena —descongestionando el Centro Histórico y Bocagrande—, atraiga inversión privada, dinamice el sector de La Boquilla/Crespo y genere cientos de empleos directos e indirectos para la población local.

Entre sus atractivos estará el Mirador del Sol, que incluirá una rueda de la fortuna. La segunda etapa tiene como fecha prevista de entrega el 1 de junio de 2027, cuando Cartagena conmemora su aniversario.

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