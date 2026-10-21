El barrio más ‘cool’ de América Latina lo tiene Bogotá y vivir allá no es barato

La elección la hizo la revista británica Time Out, especializada en vida urbana, cultura y turismo. Allí los arriendos pueden costar más de $3millones

Chapinero Alto tiene algo que lo distingue entre las calles empinadas que trepan hacia los cerros orientales de Bogotá: conserva esa atmósfera de pueblo donde los vecinos todavía se reconocen, conviven los pequeños comercios y las cafeterías de especialidad con algunos de los restaurantes más reconocidos del país, y las casas antiguas de inspiración inglesa y republicana comparten espacio con modernos edificios de apartamentos. Esa mezcla de gastronomía, cultura, vida nocturna y arquitectura acaba de ponerlo en el radar internacional.

La revista británica Time Out, especializada en vida urbana, cultura, entretenimiento y turismo, lo eligió como el barrio más cool de Latinoamérica y el séptimo del mundo en su ranking de los 40 barrios más cool de 2026. Entre los lugares que alimentan su atractivo gastronómico están El Chato, Salvo Patria, Leo, Oda y Humo Negro. Pero el reconocimiento también despierta inquietudes entre sus residentes: vivir allí implica afrontar alquileres que pueden superar los tres millones de pesos mensuales, mientras que algunas viviendas en venta parten de los 780 millones.

Para otorgarle esta distinción, la revista tuvo en cuenta varios aspectos: la gastronomía, la vida nocturna, la cultura, los negocios, la convivencia comunitaria, la habitabilidad y su entorno, muy cerca de los cerros orientales. La prestigiosa publicación también valoró su atmósfera de pueblo, la diversidad de su oferta comercial y la presencia activa de artistas, estudiantes y nómadas digitales, además de una arquitectura residencial diversa, con construcciones inspiradas en el estilo inglés del siglo XVI.

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Chapinero alto, con aires cosmopolitas y de pueblo tradicional a la vez

En materia gastronómica, Chapinero Alto concentra restaurantes de alto nivel y propuestas culinarias como las de El Chato, Salvo Patria, Leo, Oda y Humo Negro, entre otras alternativas. Allí todavía se conservan el trato amable y cercano entre vecinos, los pequeños comercios locales, las cafeterías de especialidad y los bares con un ambiente de pueblo.

El barrio también ofrece una variedad de estilos arquitectónicos: casas antiguas de estilo inglés y republicano, construcciones de la década de los 70, viviendas de tres pisos y modernos edificios de hasta 20 pisos con zonas comunes. Sus calles son empinadas en las zonas bajas de los cerros orientales de Bogotá. El barrio se extiende entre las calles 51 y 70, y desde la avenida Circunvalar hasta la carrera Séptima, cerca de los bosques de las partes altas de la localidad de Chapinero, número dos del Distrito Capital.

Su ubicación, próxima a la avenida Caracas, una de las principales vías arteriales de Bogotá, facilita el acceso al transporte público y la conexión con distintos sectores de la ciudad. Puede leer en Las 2orillas: En cuánto quedaría el salario mínimo si se acepta la propuesta del aumento del 38% que propone la CUT

Una distinción que intensifica el problema de la gentrificación

Sin embargo, una de las preocupaciones de los residentes del barrio, ahora reconocido como el más cool de Latinoamérica y el séptimo a nivel mundial, tiene que ver con esa distinción y los elevados costos de vida que deben afrontar quienes habitan allí. Vivir en alquiler en este sector puede costar, en promedio, más de $ 3 millones mensuales, mientras que las casas en venta pueden superar los $780 millones.

Se trata de una de las zonas de la capital con precios inmobiliarios elevados. En otras localidades de la ciudad también hay costos importantes, aunque varían según el sector y las características de los inmuebles.

En Usaquén, por ejemplo, los arriendos pueden superar los cuatro millones de pesos; en Suba, la localidad más grande de Bogotá por densidad poblacional, el alquiler promedio puede sobrepasar los tres millones, mientras que en Engativá puede acercarse a los dos millones de pesos.

Sin embargo, la oferta de vivienda en Chapinero Alto es muy variada. Se encuentran apartamentos de lujo cuyos arriendos pueden alcanzar o superar los $9 millones mensuales, especialmente cuando están amoblados, modalidad presente tanto en sectores exclusivos de Bogotá como en otros menos exclusivos. Muchos de estos inmuebles están dirigidos a turistas y se ofrecen mediante las llamadas rentas cortas.

Chapinero Alto genera actualmente un interés creciente entre turistas y residentes extranjeros, atraídos por la reciente distinción de la revista Time Out. Entre ellos están los llamados nómadas digitales, que buscan lugares con estas características para vivir durante su estancia en la ciudad. Sectores como este resultan especialmente atractivos para personas de entre 25 y 39 años, solteras y vinculadas a actividades creativas, tecnológicas, organizaciones internacionales y el sector financiero.

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