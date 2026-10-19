En cuánto quedaría el salario mínimo si se acepta la propuesta del aumento del 38% que propone la CUT

Mientras los gremios empresariales están pensamdo en el 8%, Fabio Arias, líder la Central Unitaria de Trabajadores busca que el mínimo quede en $2.424.000

El salario mínimo de 2027 empieza a tomar forma con una propuesta que promete abrir una discusión entre sindicatos, empresarios y Gobierno. Fabio Arias, expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), anunció que pondrán sobre la mesa un aumento del 38,5 %, con el argumento de que todavía existe una brecha entre el salario mínimo actual y el que consideran necesario para garantizar un salario mínimo vital. De aceptarse la propuesta, el ingreso pasaría de $1.750.905 a $2.424.003.

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Se repiten las diferencias anuales entre el Gobierno y los trabajadores

Según Arias, llegarán a las negociaciones con los empresarios y el Gobierno pidiendo dicha cifra. Además, de acuerdo con los integrantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), todavía existe un desfase entre lo que ganan los trabajadores y el monto que se considera necesario para cerrar esa brecha.

A pesar del aumento del 23,7 % que lograron durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, el desfase persiste y deben alcanzar dicho objetivo. Según Arias, en un estudio presentado por la Organización Internacional del Trabajo sobre el salario mínimo vital en Colombia, identificaron que existe, a primera vista, un desfase de 48 puntos porcentuales.

Partiendo de esa referencia, el dirigente señaló que el incremento aplicado al salario mínimo, sin tener en cuenta la inflación, representó apenas un aumento real del 18 %. Si se le adicionan los 50 puntos que, según ellos, hacen falta y que les debían, la brecha existente entre el salario mínimo vital y el salario actual serían los puntos reclamados, que deben cerrar para lograr un salario mínimo vital.

De acuerdo con las cuentas del expresidente de la agremiación y líder sindical, si se tiene en cuenta la inflación estimada por los expertos, de alrededor del 6,5 % al cierre del año, pueden empezar la discusión presentando la cifra del 38,5 % para negociar con el Gobierno nacional y los empresarios.

El objetivo de los trabajadores es apuntarle a un buen salario para 2027. Aunque los sindicalistas ya tienen la cifra en mente, al parecer deberán revisar nuevamente esos números con todas las organizaciones sindicales.

La cúpula de la Central Unitaria de Trabajadores deberá revisar la propuesta antes de que el Gobierno convoque a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para dar inicio a las negociaciones destinadas a concertar el salario mínimo de 2027. Esto significa que el salario mínimo actual subiría más de $600.000 si se acepta la propuesta y pasaría de $1.750.905 a $2.424.003.

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