- El acueducto que funcionará con paneles solares y que promete cambiar la vida en el sur de Bolívar

La obra, financiada por la Gobernación, y que en el pasado tuvo retrasos, ya supera el 57% de avance y promete llevarle agua a 60% más habitantes de Altos del Rosario

En el sur de Bolívar, donde el acceso al agua potable ha sido durante años una dificultad cotidiana para muchas familias, avanza una obra que promete transformar esa realidad. El nuevo acueducto de Altos del Rosario ya supera la mitad de su ejecución y se perfila como una de las apuestas más importantes para mejorar los servicios básicos en esta zona del departamento.

| Le puede interesar: Cuáles son los 3 centros comerciales más grandes de Colombia y quiénes son sus dueños

Durante una visita de inspección, el gobernador de Bolívar,Yamil Arana Padauí, confirmó que el proyecto alcanza cerca del 57 % de avance y que, si el cronograma se mantiene, la primera fase podría entregarse en aproximadamente tres meses. El sistema no solo busca garantizar agua potable para la población, sino también ampliar significativamente el alcance del servicio. Según la administración departamental, la red de distribución crecerá cerca de un 60 %, lo que permitirá que más hogares del municipio puedan conectarse al acueducto y contar con suministro regular.

Uno de los elementos más llamativos del proyecto es su enfoque en sostenibilidad. El funcionamiento del sistema incluirá paneles solares que ayudarán a mantener la operación del acueducto incluso en momentos de inestabilidad en el servicio eléctrico, una situación frecuente en varias zonas rurales del Caribe.

La obra tuvo algunos retrasos en sus etapas iniciales, pero tras ajustes técnicos y seguimiento desde la Gobernación, el proyecto retomó su ritmo. En el recorrido también participaron el alcalde de Altos del Rosario, Juan Carlos Romo Pérez, y representantes de Aguas de Bolívar, entidad encargada de acompañar la ejecución.

Para las comunidades del municipio, el avance de la infraestructura significa más que cifras de construcción, pues la posibilidad de contar con agua potable de manera estable representa un cambio en la calidad de vida de cientos de familias que históricamente han tenido que recurrir a alternativas precarias para abastecerse.

La Gobernación asegura que esta intervención forma parte de un plan más amplio para fortalecer el acceso a servicios básicos en el sur del departamento, una región que durante décadas ha enfrentado rezagos en infraestructura.

Si se cumplen los tiempos previstos, la entrega de la primera fase marcará un paso clave para Altos del Rosario, donde el agua potable comienza a dejar de ser una promesa y empieza a convertirse en una realidad cercana.

| Vea también:

Anuncios.

Anuncios..