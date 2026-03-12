La guerra de las aerolíneas que favorece a los clientes con tiquetes baratos. Así puede volar por $54 mil este mes

Avianca, JetSmart, Latam y Wingo publicaron vuelos baratos a destinos nacionales con precios desde 53.800 pesos en varias rutas del país

Durante marzo, varias aerolíneas que operan en Colombia han activado vuelos baratos para viajar dentro del país. Las ofertas incluyen tiquetes desde poco más de 54 mil pesos en algunas rutas nacionales, dependiendo de la ciudad de salida y la disponibilidad de fechas.

Este tipo de campañas suele aparecer en temporadas de menor demanda turística, cuando las compañías aéreas ajustan sus precios para incentivar la compra anticipada de vuelos. Las promociones se encuentran disponibles en los portales oficiales de las aerolíneas y aplican principalmente a trayectos nacionales.

Vuelos baratos en Colombia: rutas con tarifas promocionales

Entre las aerolíneas que publicaron descuentos se encuentra Avianca, que tiene trayectos desde 68.700 pesos para viajes programados en rutas nacionales. Entre los itinerarios disponibles aparecen Bogotá–Cali desde 71.300 pesos y Bogotá–Barranquilla desde 78.700 pesos.

También se reportan tarifas desde 82.300 pesos para vuelos entre Bogotá y Armenia o Pereira, mientras que el trayecto Bogotá–Medellín aparece con precios cercanos a los 93.000 pesos dependiendo de la fecha seleccionada.

Otra de las compañías con promociones es JetSmart, que anunció descuentos de hasta el 64 % en varios trayectos dentro del país. En su listado aparecen rutas como Medellín–Santa Marta desde 53.838 pesos, Medellín–Barranquilla desde 54.321 pesos y Medellín–Cúcuta desde 54.338 pesos.

Latam es una de las aerolíneas que ofrece vuelos baratos para esta temporada.

En esta misma aerolínea también se encuentran vuelos desde Bogotá hacia ciudades como Pereira desde 66.540 pesos, Cali desde 64.160 pesos y Barranquilla desde 70.431 pesos.

Latam también publicó vuelos baratos en varias rutas nacionales. Entre las tarifas disponibles están Barranquilla–Medellín desde 71.600 pesos, Bogotá–Barranquilla desde 78.680 pesos y Bogotá–Montería desde 82.370 pesos.

Otros trayectos incluyen Cali–Bogotá desde 84.450 pesos, Pereira–Bogotá desde 86.430 pesos y Cartagena–Cali desde 93.960 pesos, de acuerdo con las tarifas publicadas por la aerolínea.

Por su parte, Wingo mantiene promociones en rutas nacionales con valores cercanos a los 90 mil pesos. En su portal aparecen trayectos como Medellín–Barranquilla desde 94.575 pesos, Cartagena–Bogotá desde 93.425 pesos y Cali–Bogotá desde 91.601 pesos. También se registran vuelos baratos en la ruta Cartagena–Medellín desde 93.314 pesos y Bogotá–Santa Marta desde 120.988 pesos.

Las aerolíneas recomiendan revisar directamente sus canales oficiales, ya que las tarifas promocionales dependen de la disponibilidad, las fechas seleccionadas y los cupos disponibles en cada vuelo.

