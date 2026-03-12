- Así trabajan 1.200 personas en las noches y madrugadas para tapar los huecos de Bogotá

La brigada tapahuecos que montó la Alcaldía Galán ya logró reparar más de un millón de metros cuadrados en las calles principales de la ciudad

Entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, mientras usted duerme plácidamente, 1.200 trabajadores del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, la Unidad de Mantenimiento Vial y los Fondos de Desarrollo Local adelantan labores de reparación y conservación de la malla vial en las distintas Localidades de Bogotá.

A la fecha, esta brigada tapahuecos ha logrado la recuperación de un millón de metros cuadrados de huecos, que hacen parte de los cerca de 5 millones de metros cuadrados totales intervenidos por estas entidades en asuntos relacionados con la movilidad, la seguridad, y la calidad de vida de los bogotanos.

Desde que empezó la administración del alcalde Carlos Fernando Galán en Bogotá, el IDU, la UMV y los Fondos de Desarrollo Local han intervenido 4,7 millones de metros cuadrados entre espacio público, malla vial y las ciclorutas de la ciudad. Los Fondos de Desarrollo Local han recuperado 600.590 metros cuadrados, el Instituto de Desarrollo Urbano ha intervenido 798.462 metros cuadrados y la Unidad de Mantenimiento Vial 1.308.165 metros cuadrados. Lo que significa que el equipo tapahuecos de la Alcaldía de Bogotá ha recuperado el 23 % de los 4,7 millones de metros cuadrados intervenidos durante un año y 4 meses por toda la ciudad desde que iniciaron en octubre de 2024.

De acuerdo con lo manifestado por el Director del IDU Orlando Molano Pérez, la entidad cubre las 20 Localidades de la ciudad y, de la mano de las 1.200 personas que trabajan todas las noches, se ha podido priorizar y atender 11 vías principales como la Avenida Boyacá, la Avenida Villavicencio, la Autopista Norte, la calle 13, la carrera 7, la Autopista al llano, la calle 53, la Avenida Circunvalar, la carrera 50, la Avenida la Esperanza, y la calle 127.

Todas las noches, el equipo de 1.200 personas contratadas por el IDU, junto a la Unidad de Mantenimiento Vial y los Fondos de Desarrollo Local, intervienen corredores troncales, arteriales y locales como la Avenida Primero de Mayo, la Avenida Ciudad de Cali, la calle 26, la calle 80 y la calle 13, entre otras vías neurálgicas de la ciudad.

Anuncios.

Anuncios..