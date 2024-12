El actor de Padres e hijos que se cansó de estar sin trabajo y abrió negocio; tiene la bendición de Dios

.Publicidad.

La actuación es un mundo de muchos retos, obstáculos y dificultades. Para nadie es un secreto que, hay quienes logran tener una vida estable gracias a esta labor, aunque son solo algunos los casos. Sin embargo, para muchos se termina convirtiendo en un martirio, por la falta de oportunidades. Hay quienes incluso deben recurrir a otros oficios para poder tener lo del día a día. Este es el caso de un actor de Padres e hijos, quien tuvo que dejar de lado su amor por la actuación. Para quienes aún lo recuerdan, en esto anda Juan Pablo Obregón.

Este fue el negocio que abrió Juan Pablo Obregón, actor de Padres e hijos

Últimamente, es muy común ver casos de algunos actores, que revelan el mal momento que viven. La falta de oportunidades ha fregado a muchos, que están en busca de un papel, para seguir vigentes en la actuación. Sin embargo, hay otros que saben que es muy difícil poder continuar esperando alguna oportunidad y optan por dedicarse a otro mundo. Este es el caso de Juan Pablo Obregón, quien brilló en múltiples producciones hace algunos años. Aunque se le asoció con el mundo de la compra y venta de autos, realmente este no ha sido el fuerte suyo, últimamente.

Juan Pablo Obregón junto a Flora Martínez.

Pero esto no quiere decir que el actor de Padres e hijos no haya creado su propio negocio. Al ver que no llegaría un nuevo papel, Juan Pablo encontró en su fe, un emprendimiento que iría a la par de sus creencias. Entonces, creó una tienda donde comercializa productos para creyentes católicos. En su Instagram, donde cuenta con más de 120 mil seguidores, comparte algunos videos de esta tienda ubicada en Cajica. Respecto a este negocio, también es popular acumulando más de 20 mil seguidores, quienes están pendiente de todos los productos.

Es que, allí Obregón tiene una gran variedad de opciones para todos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Además, por lo que se puede ver en sus comentarios, lo que ofrece el actor de Padres e hijos, es un hit entre sus seguidores. Ojalá y más adelante podamos verlo de nuevo en algún proyecto, pues el hombre siempre demostró ser bueno en este campo.

