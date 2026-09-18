- Las 2 organizaciones indígenas más poderosas dejaron plantado a De la Espriella en la sede presidencial de Barranquilla

Ni el CRIC ni la ONIC fueron a la reunión en la que el presidente les llamó la atención por el uso de los dineros públicos, las marchas y fijó las reglas del juego

Luego de la denuncia que hizo el ministro del Interior, Rodrigo Lara, en la que señaló que casi $ 350 millones se embolataron supuestamente para pagar los buses y la comida de los viajes que hicieron las comunidades indígenas a las marchas realizadas en el gobierno anterior, De la Espriella los citó en su sede presidencial de Barranquilla, la misma donde hace un par de semanas recibió al secretario de Estado, Marco Rubio.

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En la mesa del gobierno estuvo el presidente, Abelardo de la Espriella; el ministro del Interior, Rodrigo Lara; Carlos Alonso Lucio, esposo de la exministra de Educación Viviane Morales, quien actuó como asesor político y presidencial; el jefe de Despacho, Nicolás Gómez y Jorge Ernesto Roa, viceministro de Diálogo Social.

Por parte de las comunidades indígenas asistieron los representantes de importantes organizaciones. La lista oficial de la nómina citada por el presidente no se hizo pública, sin embargo, quedaron vacías las sillas de los líderes del Consejo Regional Indigena del Cauca (CRIC) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Por su parte, días antes de la reunión, el consejero mayor del CRIC, Edgar Fernández, expresó su desacuerdo a que, según él, el gobierno convierta la consulta previa como un trámite exprés. Además anunció la jornada de movilizaciones que se avecina para el próximo 12 de octubre en conmemoración al día de la Resistencia Indígena.

Al CRIC pertenecen aproximadamente 300.000 personas repartidas en 11 pueblos distintos.



Por parte de la ONIC no ha habido comunicación oficial, sin embargo, en varias ocasiones han mostrado su rechazo a las directrices dadas por el nuevo gobierno, las cuales consideran como una ofensiva extractivista que busca debilitar a los pueblos indígenas.

La ONIC tiene una base comunitaria de influencia que abarca a más de 1 millón de personas.

El desencuentro entre estos pueblos indígenas y De la Espriella viene desde la campaña. Tanto el CRIC como la ONIC tienen fuerte presencia en el Cauca, uno de los departamentos en el que Abelardo de la Espriella recogió menos votos a favor de su candidatura, tan solo 131.175 en primera vuelta.

Abelardo de la Espriella nombró a Esneyder Nazarith, jefe de campaña en el Cauca, como subdirector de Inclusión Productiva para la Paz y como delegado presidencial ante el Consejo Superior Universitario de la Unicauca.



La reunión tuvo como propósito establecer las reglas para llevar a cabo la consulta previa, el derecho que tienen las comunidades indígenas y otros grupos para tomar decisiones sobre sus territorios. Esto porque, según el mandatario, aparecen comprometidos $967.000 millones de los cuales se han desembolsado $672.000 que no se sabe en qué se han usado.

Asimismo, el presidente aprovechó la reunión para advertirle a las comunidades indígenas que les reconocía la autonomía y el derecho a ser consultados. Pero una cosa es proteger su cultura y otra muy distinta era usar ese derecho para bloquear carreteras, minas, tubos de gas o redes de energía sin razón alguna.

Finalmente, los representantes de grupos indígenas que asistieron a la reunión no ofrecieron declaraciones públicas sobre sus posturas tras el primer encuentro que tuvieron con Abelardo de la Espriella.

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