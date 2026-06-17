- El abanico del espectro político

Los modelos políticos de izquierda a derecha y en cuales caben Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

Toda sociedad se acomoda de acuerdo con la forma en la que se genera la riqueza y a la forma en la que se distribuye. El Estado se organiza así alrededor de la economía y las propuestas de los modelos políticos para manejarla

Eso daría un espectro o abanico de modelos políticos que de ‘izquierda’ a ‘derecha‘ serian:

-Comunismo, que enuncia por objetivo la igualdad de todos los ciudadanos, para lo cual asume como necesidad el control de todos los medios de producción y la planeación central, por eso acaba con la propiedad privada y recorta las libertades individuales.(Ejemplos Unión Soviética, China, Cuba)

-Socialismo, que busca garantizar la igualdad en las necesidades básicas, done sí es necesaria la intervención y el control del Estado, pero solo en cuanto a la responsabilidad de los servicios que lo requieren; es decir la Educación, la Salud, el Empleo etc., pero permite la propiedad privada y la iniciativa empresarial (ejemplo países escandinavos o laborismo Inglés)

-La Social Democracia que enfatiza la igualdad de oportunidades en forma de libre competencia, pero compensada con un ‘Estado bienestar’ que busca equilibrar las desigualdades efecto de la libertad empresarial (modelo Europa Occidental)

-El estado o visión liberal que parte de la base capitalista según la cual el egoísmo individual lleva por vía de la competencia al progreso general; el Estado es solo un árbitro para que no se distorsionen las condiciones de competencia (Estados Unidos)

-La visión libertaria que ya contempla como alternativas o Estado o Libertad individual; el Estado es un obstáculo que limita la libre empresa, la libre opinión etc. con regulaciones. La optimización del uso de los recursos en manos del libre mercado se encarga del progreso económico (Argentina de Milei o EE. UU. de Trump)

-En el neoliberalismo o ultracapitalismo el ‘Mercado’ deja de ser el medio para la búsqueda de un objetivo y se convierte en el objetivo mismo: el orden social lo determina la libertad de Mercado convirtiéndose éste en el Soberano y el Estado en su estorbo.

El fascismo no entra dentro del espectro político de modelos de Estado pues es más una propuesta de manera de gobernar, la que considera que más que un consenso debe ser la fuerza la que impone cualquier sistema.

En este abanico suponemos que Iván Cepeda estaría entre el Socialismo y la Socialdemocracia. (suponemos, porque poco se conoce de él y existen sobre todo ‘narrativas’ y probablemente ‘falsas narrativas’ de su pensamiento: el tildarlo de ‘comunista’ es -en todo caso- desconocer tanto lo que es el ‘comunismo’, como lo que es él, e ignorar deliberadamente su trayectoria al servicio de la Paz, la defensa de las víctimas de la guerra y su compromiso con los temas de Derechos Humanos)

De Abelardo lo que se conoce es más su falta de preparación e idoneidad para ser presidente. A lo largo de su trayectoria nunca mostró interés diferente del éxito personal y ninguna posición o preocupación por el interés público y menos por el servicio público o el servicio a la comunidad. Ninguna experiencia en administración de temas oficiales y su vínculo con el Estado ha sido como contraparte, en defensa y representación de toda clase de personajes cuestionados-paramilitares, estafadores, contrabandistas etc-. Mal se puede clasificar dentro del espectro de modelos políticos puesto que nunca había hecho manifestación alguna al respecto. Solo se conoce su autopromoción que lo ubicaría cerca del fascismo (como su eslogan ‘por la razón o por la fuerza’) y por su admiración por Milei, Trump y Bukele.

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