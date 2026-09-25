- El día que Yamid Amat lloró despidiéndose de CM&, el noticiero que fundó y dirigió durante 33 años

En 1992, lo inició junto a Juan Gossaín. Por problemas financieros, en 2024, tuvo que cerrar. No quiso despedidas al aire: un video intimo reveló su dolor

Hay un momento en que Yamid Amat deja de ser el hombre que durante décadas estuvo detrás de un micrófono o frente a una cámara y se queda simplemente frente a su equipo. Es la noche del 14 de noviembre de 2024. A las 7:00 p.m. reunió a sus colaboradores de CM&, les habló con la voz quebrada, les agradeció por los años de trabajo y después se sentó con ellos a ver la última emisión del noticiero.

Cuando las presentadoras Claudia Palacios y Margarita Ortega pronunciaron las palabras finales, Amat aplaudió emocionado. Luego vinieron los abrazos.

Así se despide @YamidAmatCMI de la redacción y de todo el personal de @CMILANOTICIA



También lo hará al aire, en la última emisión que tendremos esta noche a partir de las 9.00 pm, por el @Canal1Colombia pic.twitter.com/2N7bMJaGYT — Gerardo Aristizábal (@GerardoAristiz9) November 15, 2024

También le puede interesar: Despedida con crítica a los medios de Claudia Palacios

Casi dos años después de aquella despedida, Yamid Amat vuelve a estar en el centro de la atención nacional, esta vez por su estado de salud. El periodista, de 84 años, fue hospitalizado el 22 de septiembre y llegó a permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Este viernes 25 de septiembre, su hijo Yamid Amat Serna informó que presentó una evolución positiva durante las últimas 24 horas, responde satisfactoriamente al tratamiento y pasó de la UCI a un piso de hospitalización. Es un parte alentador después de los primeros reportes que habían señalado una condición crítica y pronóstico reservado.

La escena de aquella noche permite mirar de otra manera al periodista que durante más de seis décadas hizo parte de la vida informativa del país. Amat comenzó en la radio en los años sesenta, pasó por la prensa y la televisión, participó en la creación de 6 AM de Caracol, dirigió noticias de esa cadena y creó, junto con Juan Gossaín, el noticiero que se convertiría en CM&.

También dirigió Caracol Noticias, Radionet y durante años estuvo al frente de Pregunta Yamid. Cuando CM& salió del aire en noviembre de 2024, terminó uno de los ciclos más largos de un periodista colombiano en televisión.

También puede leer: El día que Juan Gossaín desafió dos veces a Carlos Ardila Lulle, su jefe

La noche en que Yamid Amat se despidió de su equipo

El video comienza lejos de las cámaras. No hay un estudio iluminado ni un teleprompter. Está Amat con las personas que habían trabajado a su lado durante años. El equipo de CM& había preparado un informe especial para despedirlo, con la historia, los logros y las dificultades del noticiero, además de un homenaje a su director. Amat decidió no emitirlo. Prefirió despedirse personalmente.

Desde las siete de la noche estuvo reunido con sus colaboradores. Les habló del trabajo compartido y del compromiso que habían tenido con el oficio y con el país. Después ocupó una silla para mirar la última emisión. La redacción, acostumbrada durante décadas a producir noticias hasta el último minuto, esa vez estaba produciendo su propio final.

A las 10:28 de la noche del 14 de noviembre de 2024, Claudia Palacios y Margarita Ortega cerraron la última emisión. Después de casi 33 años, CM& dejó de aparecer en las pantallas colombianas. En la sala, los aplausos del equipo acompañaron las últimas palabras. Amat también aplaudió. El video termina con abrazos entre quienes habían compartido buena parte de sus vidas profesionales.

Yamid Amat, a la izquierda, junto a César Augusto Londoño y Darío Arizmendi. Amat suma más de seis décadas de periodismo: radio, prensa y televisión, fundador de CM& y conductor de Pregunta Yamid.

De la UCI a una evolución positiva

La situación actual es distinta a la de aquel video, pero explica por qué las imágenes de la despedida vuelven a adquirir fuerza. Amat fue ingresado a la Fundación Santa Fe de Bogotá el 22 de septiembre y su condición llegó a ser reportada como crítica, con pronóstico reservado. Durante su hospitalización permaneció en UCI bajo atención especializada.

El reporte conocido este viernes cambió el tono. Su hijo informó que durante las últimas 24 horas hubo evolución positiva y que el periodista responde satisfactoriamente al tratamiento. También confirmó su traslado a piso de hospitalización, después de haber permanecido en cuidados intensivos. La familia agradeció al personal médico y de enfermería que lo ha atendido y a quienes han enviado mensajes de solidaridad.

El dato es especialmente relevante porque durante los últimos días circularon en redes sociales versiones falsas sobre su muerte. Los reportes familiares y médicos desmintieron esas versiones y mantuvieron informada a la opinión pública sobre su evolución.

También le puede interesar: Cómo pequeños operadores desplazaron a gigantes del turismo como Aviatur y Decameron de los Parques Nacionales

Seis décadas frente a la noticia

Yamid Amat comenzó su carrera periodística en la radio y luego llegó a la televisión, donde construyó una trayectoria de más de seis décadas en medios colombianos.

Yamid Amat nació en Tunja en 1941 y comenzó su carrera periodística en la década de los sesenta, en la radio. Pasó por la prensa y llegó a la televisión en los años setenta, cuando trabajó en TV Sucesos. En 1978 participó en la creación de 6 AM, de Caracol, formato que transformó la manera de presentar las noticias en la radio colombiana. Fue director nacional de noticias de Caracol hasta 1990.

El 2 de enero de 1992 comenzó CM&, inicialmente como Noticiero CMI, proyecto que creó junto con Juan Gossaín. Amat estuvo al frente del informativo, con una pausa entre 1998 y 2002, cuando dirigió Caracol Noticias. Después regresó a CM& y permaneció allí hasta la última emisión del 14 de noviembre de 2024. Durante esos años también creó Radionet, dirigió espacios informativos y condujo Pregunta Yamid.

La despedida de 2024 fue, en realidad, la última escena televisiva de una carrera que había comenzado más de medio siglo antes. Ahora, mientras Amat continúa su recuperación en una habitación de hospital, aquel video muestra al hombre detrás de esa larga historia: rodeado por su equipo, con la voz quebrada, agradeciendo antes de apagar por última vez las luces de una redacción que durante 33 años llevó su nombre.

También le puede interesar: La dura batalla contra el cáncer que terminó ganando la periodista Andrea Guerrero

Anuncios.

Anuncios..