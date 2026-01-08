Dos Republicanos gringos empiezan a jugar en el caso Venezuela con  Maduro y Petro

El nuevo abogado de Maduro, Bruce Fein es afín al partido republicano igual que su amigo el congresista Ron Paul, quien posibilitó la comunicación de Petro y Trump

La pesada defensa de Nicolás Maduro en la que se ve la sombra de su amigo y socio el barranquillero Alex Saab, quien fue detenido en Cabo Verde. Lugar donde hacia gestiones al gobierno venezolano y luego terminó extraditado a Estados Unidos para comparecer ante la justicia norteamericana, Saab empezó a buscar puentes con el partido del Presidente Trump.

Así se trate de un tema que involucra directamente a la justicia, la política siempre está presente y el partido Republicano es el que domina el escenario norteamericano.

Maduro contrató al veterano abogado Bruce Fein, quien tiene una vieja historia en el partido, desde haber formado parte del equipo de Ronald Reagan. Es un halcón azul que ha mantenido relación con los congresistas republicanos pero distancia con el Presidente Trump y a actuaciones suyas como la toma del Capitolio, la negativa a aceptar el triunfo de Joe Biden o sus relaciones internacionales.

Lo mismo ocurre con su amigo el senador Rand Paul cuyo nombre empezó a sonar en Colombia porque según el embajador en Washington Daniel García Peña, fue el quien posibilitó la comunicación con el Presidente Trump.

Es de una línea distinta dentro del Partido, la que defiende un gobierno limitado y una política exterior no intervencionista igual que su padre el veterano Ron Paul quien fue congresista por Texas por cuatro períodos. En el 2010 los políticos coincidieron en el congreso cuando su hijo Rand logró la silla por el estado de Kentucky, aunque es nacido en Pensilvania.

Por esta posición el senador Rand Paul mantiene distancia, así forme parte de la bancada de gobierno del Presidente Trump pero su condición de parlamentario le permite el acceso directo como ocurrió para comentar su preocupación por la intervención militar a Venezuela que podría tener efectos en Colombia.

Fue esta la coyuntura para que se diera la conversación telefónica que resultó muy oportuna para evitar el estallido nacionalista que tenía planeado Petro en la Plaza de Bolívar en la tarde del 6 de enero. Tras la llamada, el tono del Presidente fue conciliador frente a Trump, en contraste con su comportamiento anterior en redes.

Otro Republicano en la trama de la caída de Maduro

El nuevo defensor nombrado por Maduro, el abogado Bruce Fein , tiene relación directa con el senador Rand Paul. Comparten posiciones frente a los derechos constitucionales y el no intervencionismo, fue asesor en política exterior en la candidatura presidencial, aspiración a la que declinó pronto quedando como gran ganador Donald Trump.

Fein, igual que el abogado principal Barry Pollack, formaron parte del equipo de defensa de Alex Saab en Estados Unidos, a donde llegó extraditado con un complicado dossier. Finalmente el barranquillero salió libre como parte del acuerdo de Maduro con el gobierno de Joe Biden cuando se trabajaba en la transición pacífica a la democracia, acuerdo que Jorge Rodríguez, como cabeza negociadora del gobierno de Maduro, actual presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la Presidente Delcy Rodríguez no honró, pero Said, ahora ministro, supo aprovechar.

