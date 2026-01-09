En medio de la disputa con el gobierno, Canal Uno lleva su testimonio contra Caracol y RCN

En medio de la pelea del gobierno de Petro con Canal Uno con la que busca ponerle un palo en la rueda a la concesión del Canal Uno que se creía contaba con licencia hasta el 2037 apareció una nueva disputa legal, esta vez contra los dos canales privados Caracol de los Santo Domingo y RCN de los Ardila.

El presidente del Canal Uno, Ramiro Avendaño, y quien ha dado la pelea en todos los frentes para seguir existiendo como opción en la televisión abierta colombiana, levantó una queja por la existencia de presuntas estrategias de comunicación de Caracol y RCN que se reparten la gran torta de la publicidad, para limitar la participación de Canal Uno en la comercialización de la pauta. Quien tiene que dar los argumentos para la defensa jurídica por parte de Caracol es el Director Comercial Sergio Alejandro Torres y en el caso de RCN el Vicepresidente Comercial es Eduardo Correa, hasta octubre de 2025, quien cumplió décadas en RCN Radio.

La queja elevada por Plural Comunicaciones, el operador de Canal Uno está en manos de la Superintendencia de Industria y Comercio y esta entidad es la que ahora debe determinar si Caracol y RCN limitan la libre competencia de la publicidad en la televisión. No obstante, lo más delicado encontrado por los funcionarios de la SIC es un posible acceso injustificado y no razonable a información comercial sensible por parte de las dos cadenas a Caracol y RCN y la existencia de estrategias que restringirían las prerrogativas de libre iniciativa y elección de los agentes de mercado.

Por lo anterior, la SIC decidió abrir una investigación. Donde los abogados de Caracol y RCN podrían dar las explicaciones del caso y evitar cualquier posible sanción monetaria. Canal Uno dio su testimonio a la SIC en medio de una situación compleja en la que no ha resultado la movida con el Grupo Prisa que buscó con una oferta de contenido que pudiera resultar atractiva para las audiencias.

