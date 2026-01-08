- Campanazo a la venta digital de vapeadores por parte de Rappi, El Éxito y Dislicores

Esta ruta de compra puede llevar a que menores de edad compren cigarrillos electrónicos y por tanto la SIC los alerto para poner mayores controles

El afán de controlar el consumo de cigarrillos eléctricos, cuyos riesgos deben quedar advertidos en los empaques, llevó a la Superintendencia a ponerle la lupa a las empresas que registraron mayores ventas directas en sus portales El Éxito, Dislicores y la aplicación Rappi.

A finales del 2024 entró en vigencia la Ley 2354 DE 2024 Promovida por la Representa a la cámara Carolina Giraldo de Risaralda del partido Verde y el senador del Partido de la U José Ramiro Name, emparentado con el senador detenido por el escándalo de la UNGRD pero de distintos partidos políticos y que regula de manera estricta la venta de los mismos. Popularmente se conoce como Ley Antivapeo y su aplicación después de un año se espera esté dando resultados para evitar, precisamente el consumo entre menores de edad.

En la venta vía portales o aplicativos móviles no era fácil de identificar si los compradores eran adultos o menores de edad y de allí el llamado de atención de la Superintendencia en cabeza de Cielo Rusinque.

En la visita que hicieron funcionarios de la entidad llamaron la atención sobre posibles infracciones a la regulación. Si la venta es física en los empaques se puede revisar que aparezcan las advertencias de manera clara mientras que en las fotografías digitales, con información muchas veces en inglés, se vuelve difícil de entender y la redacción en algunos casos resultaba confusa.

Diez comercios fueron identificados con problemas que debían ser rectificados. Entres estos estaban los tres grandes Éxito, Dislicores y Rappi.

Las ventas web son muy importantes para la compañía de propiedad de los salvadoreños Calleja y para Dislicores que tiene siete sedes a nivel nacional pero sus ventas digitales son relevantes. Tienen incluso al entrar al portal un mensaje que piden hacer explícito se trate de un mayor edad.

Para la SIC y el caso de los vapeadores esto resultó insuficiente y el llamado de atención a sus propietarios la familia Goanzalez de Bedout de Medellín , cuya historia está contada en esta nota, fue en ese sentido. Quien tiene que corregir la práctica seria la directora de Estrategia Digital Ana Catalina Borda.

En el caso del Éxito la responsabilidad directa recaería sobre el vicepresidente digital Sebastián Pérez Arango quien tendrá que implementar los correctivos.

Rappi claramente solo vende a través del aplicativo sin que sea claro en que establecimiento es en el que adquieren las compras. El responsable de la operación de Rappi en Colombia desde 2020 es Matias Laks quien está al frente desde hace seis años.

Aunque fueron identificadas puntualmente unas empresas, la investigación que abrió la SIC debe entenderse como un precedente para las distintas plataformas de E_Commerce que deben introducir botones con mecanismos de control que bloqueen el acceso de menores de edad a productos potencialmente dañinos a la salud.

