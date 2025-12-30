La pelea entre Angie Rodríguez y Carlos Carrillo por un contrato de $40 mil millones

Una nueva controversia abrió el debate sobre la gestión y la transparencia en iniciativas clave para mitigar el riesgo climático en el país

Por: Javier Oliver Cuellar |

diciembre 30, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

La Fundación Universitaria San José volvió al centro de la discusión tras los cruces entre Angie Rodríguez, directora del Dapre y gerente encargada del Fondo Adaptación, y Carlos Carrillo, director de la Ungrd. Rodríguez alertó que varios contratos estratégicos registran “cero por ciento de ejecución”, entre ellos “La Ruta del Arroz”, firmado por más de 40.500 millones para impulsar la producción arrocera en La Mojana.

Mientras Rodríguez afirma que la situación es “una vergüenza”, Carrillo sostiene que los señalamientos tienen fines políticos y asegura tener “la conciencia tranquila”. Desde la Unión Temporal que ejecuta el proyecto, su representante indica que ya se han invertido más de 1.500 millones de recursos propios y que el avance físico sería del 35 %, pese a la falta de aprobación de productos por parte de la interventoría.

El historial de la Fundación San José, que antes fue cuestionada por un título académico irregular, alimenta el debate ciudadano sobre el manejo de los recursos públicos. El caso deja abierta una reflexión: ¿cómo garantizar que estos proyectos avancen sin disputas que frenen la ayuda para las comunidades afectadas?

