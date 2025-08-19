La abogada de Laura Sarabia, una apasionada por el fútbol, buscará salvarla del enredo con Carlos Ramón González  

Lina Sandoval inició desde su cuenta X el contrataque a las denuncias por el posible encubrimiento de la excanciller al ex director del DAPRE

La santandereana Lina Sandoval forma parte del equipo de abogados del Bufete de Mauricio Pava, quien dejó de aparecer frontalmente desde el año pasado, pero es ella quien aparece ahora como apoderada de la ex canciller Laura Sarabia. Solo tiene tres años de haberse graduado del Externado con especialización en dercho procesal penal y si algo deja en claro, a juzgar por su cuenta X es evidente su pasión por el futbol, más de allá de su fanatismo por el Atlético Bucaramanga, es una experta en los campeonatos internacionales, declarada fan de Messi y del futbol argentino. Su cuenta @SandovalLina es una cátedra futbolística en la que informa, polemiza entre goles, en la sobresale los escasos trinos sobre la defensa a su clienta Laura Sarabia.

Desde que tuvo que dejar abruptamente el anhelado puesto de canciller, la abogada Sandoval descubrió la utilidad de su cuenta X para ponerle la cara a los 33 casos que la abogada identifica como “Campaña de descrédito” contra Laura Sarabia. Ha asumido la bandera de su defensa por la posible responsabilidad que la excanciller pudo haber tenido en el ocultamiento de Carlos Ramón González en Nicaragua a quien ella sucedió en la DAPRE y cuya extradición acaba de ser solicitada por el Presidente Petro para que regrese a responder ante la justicia colombiana por los delitos de cohecho, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

Su abogado defensor, el penalista Ivan Cancino abogó inútilmente para que a su cliente no se le dictara medida de aseguramiento pero el hecho de estar fuera del país no le favoreció.

El Presidente envió una nota piroritaria y urgente a través de la embajada de Colombia en Managua con la solicitud de extradición, que deberá cumplir el gobierno de Daniel Ortega. Esta fue tramitada precisamente por el mismo funcionario diplomático Oscar Muñoz Giraldo, quien intentó proteger al prófugo. Este llegó a Managua con su jefe político el senador León Freddy Muñoz, copartidario en el Partido Verde de Carlos Ramón González y a quien acogió en la embajada cuando ya éste estaba siendo procesado judicialmente por el desfalco de UNGRD.

La defensora de Sarabia la emprendió contra el ex Ministro de Justicia Wilson Ruiz en un tono amenazante: “Entiendo que usted es abogado, Dr Ruiz. Los estrados no son para tocar trompetas politiqueras. Denuncias sin sustento es tan disciplinable como censurable”

Entiendo que usted es abogado, Dr. Ruiz. Los estrados no son para tocar trompetas politiqueras. Denunciar sin sustento es tan disciplinable como censurable. No existe un solo hecho que vincule a Laura Sarabia con favores a Carlos R. González, su contradictor más férreo. Proceda,… https://t.co/ESMi8E3PFg — Lina Sandoval Echavarría (@SandovalLina) August 17, 2025

Y de manera aún más drástica se enfrentó al concejal de Bogotá Daniel Briceño: “Concejal bien pueda. Inmediatamente procederé a presentar denuncia penal en su contra ante la @FiscaliCol por falsa denuncia."

Concejal, bien pueda. inmediatamente procederé a presentar denuncia penal en su contra ante la @FiscaliaCol por falsa denuncia. La excanciller no fue informada, ni participó en dichas solicitudes, eso es competencia de los embajadores. https://t.co/itTIjFujYs — Lina Sandoval Echavarría (@SandovalLina) August 14, 2025

Con el bufete de Mauricio Pava de respaldo el trabajo de la abogada Lina Sandoval apenas comienza porque tal como ella misma dijo, son al menos 33 los procesos contra la ex canciller que tendrá que encarar, sino contar los que vienen de atrás incluido su rifirrafe judicial con su ex jefe, hoy Ministro del interior Armando Benedetti.

