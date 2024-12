Petro asistirá en cuerpo ajeno a la posesión de Maduro

El gobierno colombiano estará presente el próximo 10 de enero en la posesión de Maduro, pero no iría ni el presidente ni el canciller Murillo, sino Milton Rengifo

.Publicidad.

La posesión del presidente venezolano Nicolás Maduro esta programada para el próximo 10 de enero en Caracas. Ante la expectativa sobre la asistencia, o no, de Gustavo Petro, se confirmó que el mandatario no irá, pero en su representación lo haría Milton Rengifo Hernández, Embajador de Colombia en Caracas.

La decisión la dio a conocer el vicecanciller Jorge Rojas, quien aseguró que el canciller Luis Gilberto Murillo y Petro ya están al tanto de la situación y que Colombia, al tener una política trazada frente a Venezuela basada en la buena vecindad, debe mantenerse así con todos los países vecinos.

..Publicidad..

Le podría interesar: Otro petrista pura sangre llega a la Embajada en Venezuela

...Publicidad...

Por su parte, la líder opositora del vecino país María Corina Machado había invitado también este 10 de enero al gobierno colombiano a la posesión de Edmundo González como presidente de Venezuela. Sin embargo, el canciller Murillo aseguró que esto no era posible pues no había un reconocimiento de los resultados de ninguno de los dos candidatos: Maduro y González, pues no se han conocido aún las actas.

....Publicidad....

El Embajador Milton Rengifo aterrizó en Caracas en el 2023 en reemplazo de Armando Benedetti

El mismo camino tomó México después de que la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien Petro se reunió en los últimos días, anunciara que en su representación enviaría a Leopoldo de Gyves, Embajador de México en Caracas.

Edmundo González de regreso a Caracas

En septiembre de 2024, dos meses después de resultar victorioso en las elecciones, Edmundo González tomó la decisión de abandonar Venezuela y pedir asilo en España respondiendo a los temores por su vida y la de su familia después de su procesamiento por parte de la Fiscalía por cinco delitos relacionados con su rol electoral que le estaba imputando el gobierno de Maduro.

Vea también: La prueba reina de María Corina Machado para demostrar el triunfo de la oposición a Maduro

Varios medios españoles aseguran que el desenlace de este episodio se fraguó tras una reunión entre Edmundo González y diplomáticos españoles en la que el expresidente José Luís Rodríguez Zapatero desempeñó un papel fundamental para que el político aterrizará en Madrid.

Sin embargo, todo apunta a que el 10 de enero Edmundo González regresara a Venezuela para asistir a su posesión, la cual María Corina Machado ha estado planeando en la clandestinidad en la que se encuentra desde hace algunos meses también tras la persecución del gobierno de Maduro en su contra.