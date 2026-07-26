El poderoso empresario que tiene en sus hombros la construcción del nuevo puente de Venecia y está a punto de entregarlo

A pesar de los retrasos que ha tenido la obra en su ejecución, ya está por encima del 96% y supera los $216.000 millones de inversión

El puente de Venecia, construido en 1981, hace parte de la memoria de los bogotanos. Después de casi medio siglo de existencia, será renovado. La firma MHC, del ingeniero civil y empresario colombiano Mario Huertas Cotes, está detrás del Grupo I que construye la Troncal de Transmilenio por la Avenida 68, a través del Consorcio Eucarístico Carrera 68.

El tramo 1 de dicha troncal va desde la Autopista sur con calle 45 sur hasta la calle 18 sur: es decir que su longitud es de 2,83 kilómetros.

Dicho tramo incluye la construcción del nuevo puente de Venecia, un deprimido vehicular, tres pasos peatonales y tres estaciones de Transmilenio. La inversión inicial de las obras es superior a los $216.000 millones. El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano Pérez, aseguró que la construcción alcanzó el 96,71% en su ejecución.

El funcionario, además, aseguro que pronto estará habilitada la paralela al costado sur de los puentes, lo que ayudará a descongestionar el tráfico en la zona y los sectores cercanos. La estructura vehicular está conformada por tres ramales de aproximadamente 330 metros cada una, con una extensión total de un kilómetro.

En los próximos días empezarán las pruebas de carga, con el fin de verificar que el puente cumpla con todas las especificaciones y condiciones de seguridad antes de entrar en funcionamiento. Entre noviembre y diciembre de 2026 debe estar lista la conexión norte – occidente y los puentes al servicio de la ciudadanía.

Con ese objetivo, el IDU inició la pavimentación, iluminación y señalización. Molano también manifestó que en los próximos días se habilitarán los dos carriles paralelos a la Autopista Sur en sentido oriente – occidente, lo que mejorará la movilidad para los carros particulares.

Desde el 13 de julio pasado, el Grupo 1 presenta un avance en la ejecución de las obras del 71,69%, mientras que cuando el actual alcalde, Carlos Fernando Galán llegó al cargo en 2024, las obras tenían de avance de 39,91%. Dicho tramo incluye cuatro carriles por sentido, uno para Transmilenio y tres carriles mixtos, 63.431 metros cuadrados de espacio público y 1,83 kilómetros de ciclorrutas.

La entrega de predios para avanzar con las obras, problemas logísticos, falta de materiales, falta de personal y ajustes constantes en el plan de manejo de tráfico, han retrasado las obras. Sin embargo, han avanzado de manera que podrán ser entregadas antes de finalizar 2026.

Quién es Mario Alberto Huertas Cotes

La empresa del empresario Mario Huertas Cotes está conformada por las empresas MHC Ingeniería y Obras Civiles S.A.S, cada una de ellas con el 50% de participación. Además de las obras del Grupo 1 en la Troncal Avenida Carrera 68, también le adjudicaron las obras de los Grupos 2 y 3 durante la administración de Claudia López, en 2020.

Es uno de los empresarios más reconocidos del país, que se ha dedicado a la construcción de obras civiles en diferentes lugares de Colombia. La firma MHC Ingeniería y Obras Civiles S.A.S participa en la mayoría de las grandes licitaciones a nivel nacional y lleva más de 50 años en el sector de la construcción e infraestructura vial.

En 1975 se graduó de Ingeniero en la Universidad de Javeriana. Desde entonces, ha contribuido en la construcción de vías importantes como la Avenida Boyacá, Autopista Norte, Avenida Córdoba, Avenida Suba, Avenida Caracas, Bogotá – Soacha. Actualmente, está a cargo de la Troncal Avenida 68 con tres de los 9 tramos que tiene el corredor vial en construcción.

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