Cinco empresas que han sabido aprovechar la guerra de Irán están tan bien en Colombia

Mientras los ingresos se les han disparado a las multinacionales Trafigura, Glencore, Vitol, Gunvor y Mercuria, en el país los resultados no han sido los mejores

Trafigura, Glencore, Vitol, Gunvor y Mercuria son las compañías que dominan la compra y venta de las materias primas en todo el planeta; ahora, cuando la guerra de Irán lleva cerca de dos meses, estas multinacionales ven crecer sus beneficios como la espuma, tal y como sucedió en 2022 con la guerra de Ucrania.

En Colombia hay filiales de estos gigantes de la intermediación, que son la mano invisible entre comprador y vendedor. Dominan totalmente el mercado y la cadena de suministros y pueden sacar el mayor partido de la volatilidad de los precios para ofrecer las operaciones de compraventa más rentables.

En este primer trimestre los efectos de la guerra de Irán se sienten en los ingresos y utilidades. Glencore, fundada por Marc Rich, ya dijo desde Suiza que después de ver los resultados de los primeros meses del año superará rápidamente los USD 3.500 millones de ganancias este año y hasta podría lograr la cifra récord de USD 6.400 millones que alcanzó en 2022.

Vitol fue uno de los grandes ganadores del choque petrolero ocasionado por la invasión rusa a Ucrania, en el que ganó USD 37.000 millones entre 2022 y 2024. La agencia Bloomberg, con base en los datos que Vitol envió a los bancos, dice que en el primer trimestre de 2026 ha logrado utilidades de USD 2.000 millones.

Esta empresa con sede en Suiza, fundada en Rotterdam en 1966 por Henk Viëtor y Jacques Detiger, despachó un promedio de 7,2 millones de barriles diarios de crudo en 2024, suficiente para abastecer los 5 países más importante de Europa. Vitol fue una de las autorizadas por Donald Trump para hacer transacciones de crudo en Cuba, en medio del brutal bloqueo decretado por EE. UU.

En el momento y lugar correctos

La otra empresa autorizada a comerciar con Cuba fue Trafigura, otra de las grandes beneficiadas por la guerra en Irán. Este primer trimestre ha sido el mejor de su historia. Trafigura Group, creado por Claude Dauphin y Eric de Turckheim en 1993, en los Países Bajos, hoy opera como un grupo internacional cuya empresa matriz es Trafigura Beheer B.V., que gestionó cerca de 4,3 millones en 2024.

La guerra ha sido un impulsador de estas dos empresas, cuyo volumen en conjunto supera el 10 % del consumo de crudo diario de todo el planeta. Por su parte, Gunvor ha alcanzado en el primer trimestre de este año un beneficio bruto mayor que el anterior, cuando ganó USD 1.630 millones.

Detrás de las ganancias hay un sofisticado manejo que incluye desde barcos, minas, yacimientos propios y la habilidad para estar en el momento correcto en el sitio correcto. Las comercializadoras son capaces hasta de cambiar el rumbo de un carguero de petróleo para dirigirse desde Europa a Asia y buscar los mejores precios cuando se sabe que hay escasez. Lo otro es el manejo de los recursos, que llega hasta aprovisionase con grandes créditos de USD 7.000 millones cuando empezó la guerra de Irán, para poder sortear sin apuros los vaivenes de los precios, dijoo Bloomberg en su momento.

La presencia en Colombia

Glencore es una socia de vieja data en Colombia. Es probablemente la mayor comercializadora de materias primas con presencia directa en el país, debido a que controla parte de la operación de Cerrejón, una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. Glencore tuvo ingresos globales cercanos a US$218.000 millones en 2024 y comercializa carbón, cobre, zinc, petróleo y otros minerales.



En Colombia, la presidenta de Cerrejón, Claudia Bejarano, comunicó que la empresa produjo 16,8 millones de toneladas en 2025 y las exportaciones se estiman en USD 1.460 millones, con precio promedio de exportación de USD 86,9 dólares por tonelada. La caída en los ingresos se explica por la reducción de los precios internacionales, el aumento de los costos operativos y las nuevas cargas tributarias en Colombia: sobretasa de renta, el impuesto al carbono, aumento de autorretenciones, un impuesto especial del 1 % por cada transacción de venta de carbón, y uno al patrimonio con tarifa especial del 1,6 % para el sector minero-energético. Además, y muy importante, se han registrado 201 bloqueos ferroviarios que impidieron el transporte de mineral hacia el puerto durante 96 días. La concesión minera vence en 2034.

Trafigura, que tuvo ingresos globales de USD 243.000 millones en 2024, a fecha de hoy, 11 de mayo de 2026, no ha publicado sus cifras correspondientes al primer trimestre del año.

Sin embargo, el contexto del sector y la actividad de la empresa a inicios de 2026 indican que en abril la minera canadiense Denarius Metals Corp. continúa entregando producción de su proyecto Zancudo para la venta a Trafigura Pte. Ltd. bajo un acuerdo de compra a largo plazo.

Vitol Colombia C.I. S.A.S., fundada el16 de noviembre de 2011, se alinea con la estrategia de suministro y comercialización de energía de la multinacional en América Latina. La petrolera Geopark amplió hasta el 31 de diciembre de 2028 un acuerdo según el cual venderá y entregará a Vitol el 100 % de su producción de crudo de los bloques Llanos 34 (operado, 45 % participación), Llanos 123 (operado, 50 % participación) y CPO-5 (no operado, 30 % participación).

Después de esas tres, normalmente aparecen Gunvor y Mercuria, pero con una presencia más discreta en Colombia.

En conjunto, las grandes comercializadoras internacionales mueven en Colombia decenas de miles de millones de dólares al año. Solo las exportaciones colombianas de petróleo y carbón, a pesar de la caída en 2025, fueron de USD 19.10 millones, y buena parte de esas ventas pasan por intermediarios como Glencore, Vitol, Trafigura o Gunvor.

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