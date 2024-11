Dos años y $7900 millones enterrados en un estadio sin construir: el elefante blanco de Buenaventura

.Publicidad.

El futuro del estadio Marino Klinger de Buenaventura está en el aire. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dirigida por Carlos Carrillo Arenas, decidió no prorrogar el contrato. La inversión planeada sería de $ 41 mil millones, que en ultimas debería recuperar un espacio para la actividad física y deportiva. El plazo contractual era de18 meses, que comenzó el 22 de febrero del año pasado.

El contratista Consorcio Marino Klinger, según la UNGRD, solo ha construido un 34% de la obra, situación contrastante con el cronograma. En los documentos se habló de un avance del 95% para la mitad del 2024, e incluso la fecha de entrega planteada inicialmente fue el 23 de julio de 2024. Las promesas resultaron vacías.

Durante la fecha de inauguración de la obra, el alcalde del puerto era Víctor Hugo Vidal Piedrahíta, quien ejerció su mandato desde el inicio de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023, y a quien la Procuraduría le formuló un pliego de cargos por presuntas irregularidades en la planeación y ejecución de un proyecto financiado con $4.470 millones del Sistema General de Regalías, que buscaba dotar de computadores a los colegios de la región. El exalcalde perteneció al Polo y ganó relevancia nacional cuando realizó labores de negociación y vocería en el paro cívico de Buenaventura, que se realizó durante los días del 2023.

En relación al contrato del Marino Klinger el destino del sitio aún es incierto.

La remodelación del estadio Marino Klinger

El campo deportivo que tiene el nombre de un jugador histórico de Millonarios, Marino Klinger Salazar. Un deportista, oriundo de Buenaventura, que nació el 7 de febrero de 1936. Años después, el atleta se convirtió en uno de los máximos ídolos del club albiazul.

Su paso por Millonarios le permitió convertirse en uno de los máximos goleadores del equipo. Fue tan sobresaliente el desempeño de Klinger que en Buenaventura llamaron un recinto deportivo con su nombre.

La construcción en su momento cumplió con la normativa vigente. Para el 2017, a causa del paro cívico, el gobierno nacional de Juan Manuel Santos se comprometió a llevar a cabo una remodelación del lugar. Las razones detrás del pacto fueron el alto grado de deterioro, la imposibilidad de cumplir las normas de sismo resistencia, no tener un método adecuado de evacuación, los problemas de iluminación, las fallas de los camerinos, las butacas dañadas, y no poder cumplir con las ultimas disposiciones de la FIFA, etc. Llevaron a la comunidad a pedirle al gobierno de Santos un cambio.

En 2018, la Gobernación del Valle del Cauca, para la época, bajo la administración de Dilian Francisca Toro Torres, invirtió un monto superior a los $7.900 millones de pesos. El dinero se gastó en estudios y diseños que facilitarían la modernización de la construcción, es decir, se podría tener una cancha de futbol con las normas actuales, un campo de atletismo adecuado, una iluminación mejorada, tener un espacio urbano que facilitaría el tránsito de las personas que llegan al estadio y al restaurante, entre otras mejoras.

Para 2022 se realizó la convocatoria abierta Nº FONBUE-O-001-2022 donde se buscó el grupo encargado para llevar a cabo la remodelación y construcción del estadio Marino Klinger. La organización escogida para la tarea fue El consorcio Marino Klinger, que se conforma por Obras Maquinaria y Equipos Tres A, cuyo representante legal es Jesús Giovanni Inciarte Lizarazo, y por la empresa Constructora y Promotora S. A. S que tiene de representante legal a Ángel Alberto Rincón Linaje. El grupo presentó una oferta de $39.945.570.989 con la cual ganaron la licitación. En el mismo documento se pactó un periodo de construcción de 18 meses.

El estado de la construcción

En febrero de 2023 comenzaron los trabajos de adecuación y construcción del Estadio Marino Klinger. Según los funcionarios de la UNGRD, el consorcio recibió un anticipo de $11 mil millones. No obstante, las obras no avanzaron a un ritmo adecuado y apenas se llegó a una ejecución del 34% para julio de 2024.

En respuesta a los señalamientos de la UNGRD, la representante legal del Consorcio, Lesly Tatiana Asprilla Sinisterra señaló:

El Consorcio Marino Klínger ha enfrentado múltiples imprevistos en aras de garantizar la calidad de la obra, incluyendo adaptaciones técnicas y financieras necesarias para cumplir con los estándares requeridos. A pesar de estos esfuerzos, la falta de acción por parte de la UNGRD ha agravado las dificultades y ha puesto en riesgo la culminación exitosa del proyecto.

A pesar del pronunciamiento del constructor, la UNGRD tomó la decisión de no extender el contrato, en efecto se abrió un nuevo proceso de licitación. Dejando en el limbo la fecha de remodelación del estadio Marino Klinger.

