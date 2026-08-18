Una barranquillera que suma la cercanía de su papá el petrolero Federico Restrepo con el presidente, será vicecanciller

Con peso profesional por su experiencia en el BID y organismos multilaterales, Daniella Restrepo tiene además la confianza personal de Abelardo de la Espriella

La barranquillera Daniella Restrepo inicialmente se preparó para desempeñarse profesionalmente como comunicadora social y para ello estudió Comunicación y Periodismo en la Javeriana donde se graduó en el 2011 con su trabajo de grado sobre las mujeres musulmanas en Barranquilla, pero tomó otro rumbo.

Logró una beca para hacer una maestría en Relaciones Internacionales que terminó con honores en Americen University, en Washington. Para completar es políglota y sus cuatro idiomas serán una herramienta clave para el cargo que ocupará como viceministra de Asuntos Multilaterales, cargo que ocupaba el académico Mauricio Jaramillo.

A sus condiciones profesionales se le suma algo que no es menor: cuenta con la confianza del presidente, amigo de vieja data y socio en uno de sus últimos emprendimientos de su papá Federico Restrepo, un empresario de casi tres décadas en el sector petrolero.

Junto con el venezolano Serafino Iacono, otro de los empresarios petroleros cercanos a Abelardo De la Espriella, y ambos fundadores de Pacific Rubiales, Federico Restrepo ocupan los dos más altos cargos de Denarius Metals, compañía minera canadiense con operaciones en Colombia y España. La relación es de vieja data, desde cuando fue vicepresidente de Pacific Rubiales, y después de ser vicepresidente de Frontera Energy coincidieron en NG Energy International, y como director de Gold X Mining, empresa que posteriormente fue vendida a Gran Colombia Gold, hoy Aris Mining.

La reconocida amistad con el presidente De la Espriella se consolidó con la apuesta financiera del 5 % de las acciones de Dominio De la Espriella, que Restrepo realizó a través de Divanci and York Capital Management SAS.

Abelardo de la Epriella, Silvestre Dangond y el ron El Defensor

Dominio de la Espriella es una empresa que se dedica a bebidas espirituosas y licores premium, fue fundada en octubre de 2020 por el hoy presidente y se destaca por comercializar productos alcohólicos de alta gama en el mercado nacional e internacional, como el Ron Defensor que produce asociado con el cantante vallenato Silvestre Dangond.

La escuela del BID

Un aval para el cargo que Daniella Restrepo está a punto de empezar a ejercer es su paso por Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuando era director Luis Alberto Moreno. Estuvo casi diez años que empezaron con una pasantía de enero a abril de 2014. Después hasta junio de 2017 fue consultora de comunicaciones del MIF (Fondo Multilateral de Inversiones). Un mes después y haya mayo de 2018 fue consultora de comunicaciones sobre cambio climático.

Luego participó en publicaciones y proyectos del BID, dado que aparece como autora de publicaciones de organismo entre 2021 y 2024. Últimamente ha estado dedicada a una empresa personal de comunicaciones. Su experiencia profesional también incluye el sector privado. A lo largo de su carrera, Restrepo ha asesorado a altos directivos, coordinado la participación institucional en importantes foros internacionales y trabajado en el fortalecimiento de alianzas estratégicas.

Un peso pesado como antecesor en la Cancillería

Daniella Restrepo ocupará un cargo en el que estaba Mauricio Jaramillo jassir , académico coordinador del área de relaciones internacionales en la Universidad del Rosario que le dio vuelo. Su gestión se marcó en tres grandes ejes: la diplomacia hacia África, que tuvo como eventos visibles dos viajes a ese continente con la entonces vicepresidenta Francia Márquez en una intensa labor diplomática, la consolidación de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y especialmente la política multilateral sobre Palestina. En su caso, la relación con África no parece ser solamente una instrucción recibida al llegar a la Cancillería, sino una línea de política exterior que ya defendía antes de ser viceministro.

Le puede interesar: Mientras que en Colombia Francia Márquez es ignorada y atacada en África la reciben con honores

Los lineamientos que se han conocido de la cancillería en cabeza del polémico Omar Bula, que se inauguró con una cuestionada decisión sobre los Altos del Golán, no parecen estar alineadas con las prioridades del viceministro Jaramillo, pero habrá ver en el tiempo.

Le puede interesar: Cómo se cocinó el anuncio del canciller Omar Bula: Colombia reconoce la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán

Anuncios.

Anuncios..