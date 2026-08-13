- De la Espriella le entrega una responsabilidad mayor a un cercano de Iván Duque que trabajó en su bufete

Un exfuncionario del gobierno de Iván Duque y quien dirigió De La Espriella Lawyer's será el nuevo secretario jurídico de la Presidencia

No hay decreto que firme el Presidente De la Espriella que no venga con el Visto Bueno del abogado Andrés Barreto, tal como se vio en la noche del lunes después del terremoto cuando hubo un espacio para que el jefe Estado firmara los nombramientos pendientes mientras descansaba en el aeropuerto de Catam.

El presidente Abelardo de la Espriella firmó en la noche de este martes el decreto con el que se declara la situación de desastre de carácter nacional. Esta medida, de acuerdo con el mandatario, permitirá potenciar las acciones de atención en todo el país y en las zonas más… pic.twitter.com/4IGWez8HIU — El Espectador (@elespectador) August 12, 2026

Barreto fue nombrado secretario jurídico de la presidencia, un puesto de gran responsabilidad y adquirió la confianza del Presidente tras su rol como director general del bufete de De La Espriella Lawyer's, del que también fue gerente antes integrarse a la campaña del Tigre.

De quien era realmente amigo personal Barreto, era de Iván Duque, con quien además escribió un libro y había formado parte del equipo de Duque en el senado en su Unidad de trabajo Legislativo. Una vez presidente, lo llevó a la Superintendente de Industria y comercio y luego lo nombró en los días últimos de la presidencia como su delegado ante la Creg, nombramiento que fue tumbado por el Consejo de Estado.

Durante su gestión al frente de la SIC, entre 2018 y 2022, la entidad impuso 40 sanciones por prácticas restrictivas de la competencia, por unos $600.000 millones; entre ellas $295.000 millones contra Odebrecht y sus socios por Ruta del Sol II y $18.000 millones por el cartel de la reventa de boletas del Mundial de Rusia 2018. En protección al consumidor, la administración reportó 1.861 sanciones por $125.136 millones.

Experiencia en el sector privado

Barreto dejó la SIC el 7 de agosto de 2022, coincidiendo con la salida de Duque de la Casa de Nariño. Con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia, su regreso al sector público no fue inmediato. Por ello, buscó nuevas oportunidades en el sector privado.

La encontró en el bufete De La Espriella Lawyer's, donde se desempeñó como director general de la firma de abogados tras la salida de Abelardo de la Espriella de la dirección. Durante cerca de tres años, entre 2023 y 2026, estuvo al frente de la organización y tuvo como una de sus principales tareas garantizar que la operación de la firma y sus abogados se desarrollara dentro del marco legal.

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Barreto, además, estuvo al frente del bufete fundado por el actual presidente. Su relación con De La Espriella se mantuvo después de su salida de la firma y, tras la definición de la candidatura presidencial, volvió a aparecer en su entorno político.

El nuevo mandatario lo convocó a su equipo de empalme. Durante ese proceso, Barreto fue designado para encargarse de la información relacionada con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), una de las entidades clave de la Casa de Nariño.

El Dapre estuvo, en su última etapa, bajo las órdenes de Nhora Mondragón, en medio de las acusaciones y disputas que involucraron a Petro y Angie Rodríguez. A comienzos de 2026, la entidad pasó a manos de Mondragón, después de la salida de Rodríguez, cuya gestión terminó marcada por sus diferencias con el presidente y por las denuncias que posteriormente hizo sobre presiones dentro del Gobierno.

Rodríguez había renunciado el 14 de enero y Petro aceptó su salida el 22 de enero; Mondragón asumió entonces la dirección del Dapre.

Hasta ahora no está claro si las acusaciones por presuntas presiones, disputas de poder y la operación de una red de influencia dentro del alto Gobierno son ciertas.

En esta última etapa, el DAPRE estuvo detrás de contratos interadministrativos con RTVC que sumaron $22.500 millones entre 2022 y parte de 2026, una cifra que da cuenta del peso presupuestal de la entidad que ahora entra en el radar del nuevo secretario jurídico de la Presidencia.

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