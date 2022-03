Dónde queda el centro en la vieja lucha de los dos extremos

Por: Rosa Chamorro |

marzo 16, 2022

En el presente debate político, que debía ser diferente al de hace cuatro años, siguen prevaleciendo la emoción y el sentimiento; podría decirse que las vísceras están a flor de piel. Hoy todo se está volviendo a llevar al terreno de la confrontación de los dos extremos, con un candidato que defiende el continuismo de la derecha y otro candidato que aparenta ser la alternativa pero que, si examinamos su discurso y algunas de sus propuestas con detenimiento, se caerían por su propio peso, porque sus bases son endebles. Petro es un gran demagogo y Fico es el continuador del Gobierno de Duque, un gobierno que no solo no ha dado una respuesta adecuada a la crisis económica y política que vive el país, sino que la ha agudizado, por lo que no es raro que aparezca un caudillo, una persona que funge de salvador.

La gente está cansada, creo que la palabra más adecuada sería “mamada” de “lo mismo”, lo que en alguna medida explica la existencia de un 53 % de abstencionistas a los que les es indiferente la política, pero que terminan aceptando, año tras año, con resignación, o con indignación, lo que venga.

Tanto el abstencionismo como la adopción de posiciones extremas son el mayor obstáculo que tenemos hoy, para trabajar en la defensa y la construcción de eso que es propio de la democracia, “el bien común”, esos mínimos que en medio de la pluralidad nos mantienen juntos, esos lazos comunes que unen a los ciudadanos de una nación. La democracia es lo mejor que tenemos, aunque algunos digan que aquí no hay democracia; pero una democracia sin un compromiso real de los ciudadanos no puede funcionar bien, y es por eso que lo conveniente es hacer un llamado a la responsabilidad y a ejercer nuestra ciudadanía no solo votando, sino participando en el debate y en los demás asuntos de la vida pública del país. Ejercer una ciudadanía responsable y participativa. Porque como ciudadanos somos sujetos de derechos, pero también deberes; este sería uno de ellos.

Este llamado es también a la sensatez, a la cordura, a la reflexión y a la moderación. La historia, y sobre todo la historia de Colombia, nos ha dejado como lección que las posturas extremas solo han conducido a exacerbar la confrontación y la violencia, además del fanatismo, que no precisa de ciudadanos libres sino de adeptos que arremeten, ciegos y sordos, contra quienes osen pensar diferente a sus jefes o caudillos, en una aptitud pobre, de aceptación sin más, carente de juicio crítico.

Es aquí, en medio del fundamentalismo y la indiferencia, en este escenario de confrontación, de profunda polarización de las posturas extremas, donde la Coalición Centro Esperanza, la propuesta moderada, podría jugar un papel importante, con el profesor Sergio Fajardo como su candidato presidencial, una persona con templanza, que ha sabido mantener la tranquilidad frente a la provocación violenta, a los ataques que recibe desde los polos extremos.

Con una propuesta de país aterrizada, lejos de las falsas promesas propias del populismo que pretende tener la respuesta definitiva a los problemas estructurales del país, considero que Sergio Fajardo es un demócrata, un hombre con el que se puede dialogar, que sabe que es posible reconciliar las diferencias a través del debate y de la argumentación racional. Desde mi humilde opinión, creo que ese es el candidato que necesita el país en estos momentos, un hombre conciliador, que respeta los acuerdos, un hombre de principios que, acompañado del equipo de la Coalición Centro Esperanza, es capaz de hacerle frente a la corrupción y dar inicio a la ardua tarea de unir a los colombianos para buscar el bien común, para reconstruir una sociedad fragmentada.