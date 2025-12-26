Donde le compró Colpensiones la gran camioneta de $ 404 millones al presidente de la entidad Jaime Dussan

Mientras el Gobierno habla de austeridad, un contrato firmado con Yokomotor reveló la adquisición de un vehículo de alta gama para el presidente de Colpensiones

Por:
diciembre 26, 2025
Donde le compró Colpensiones la gran camioneta de $ 404 millones al presidente de la entidad Jaime Dussan

En plena emergencia económica, Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, compró una Toyota Land Cruiser Prado TX-L 2.8. Para hacer efectiva esta adquisición, el funcionario recurrió a un concesionario clásico, con historia en las calles de Colombia. Se trata de Yokomotor, con quien se celebró un contrato por un valor de $404.791.351, según los documentos conocidos de este negocio realizado entre ambas partes.

Este concesionario tiene sus orígenes en 1965, cuando operaba bajo la firma Austin y Land Rover, prestando servicios de mantenimiento, latonería y mecánica. En 1976 dio un giro y pasó a ser concesionario Renault y, doce años después, en 1988, atendiendo las nuevas dinámicas del mercado, se consolidó Sofasa-Toyota, donde se ensamblaban vehículos de la marca japonesa y Daihatsu. Con este paso se dio inicio oficial a Yokomotor, enfocada en la venta y los servicios de posventa de Toyota.

- Donde le compró Colpensiones la gran camioneta de $ 404 millones al presidente de la entidad Jaime Dussan
Juan Carlos Posada, gerente de Yokomotor.

Actualmente, al frente de esta histórica compañía se encuentra Juan Carlos Posada Saldarriaga, ingeniero civil egresado de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Asumió el cargo de gerente general en 2023, luego de haberse desempeñado durante 11 años como gerente del concesionario Casa Británica. Su experiencia, sin embargo, no se limita al sector automotor: también fue director administrativo de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia durante tres años, entre 2008 y diciembre de 2011.

|Le puede interesar Pelea de dos pesos pesados en alimentos por una marca: Gilinski terminó vencedor

Seguramente, Posada fue uno de los protagonistas en la venta de esta exclusiva y costosa camioneta de Toyota, un modelo que hace parte de la gama más alta que ofrece la marca japonesa en Colombia.

Los detalles que no pasan desapercibidos de la nueva Toyota del presidente de Colpensiones

Al revisar los precios actuales de Yokomotor para este modelo, se evidencia que la Land Cruiser Prado TX-L está disponible desde $392.500.000 en su versión 2026, mientras que la adquirida por Jaime Dussán corresponde al modelo 2025. Otro detalle relevante es que el presidente de Colpensiones eligió la versión diésel, que resulta más costosa que la alternativa a gasolina.

- Donde le compró Colpensiones la gran camioneta de $ 404 millones al presidente de la entidad Jaime Dussan

No se conocen mayores especificaciones adicionales del vehículo, aunque su valor final podría incrementarse por adecuaciones habituales en este tipo de modelos, necesarias para cumplir con determinadas normativas de seguridad. En el mismo documento del contrato se indica que el pago del vehículo se realizará de contado, cancelando el 100 % de su valor, con recursos a nombre de Colpensiones.

Una cifra que no pasa desapercibida en un momento en el que el Gobierno de Gustavo Petro declaró la emergencia económica, una medida que podría impactar a los colombianos con la imposición de nuevos impuestos.

Vea también:

Dos empresarios lograron ganancias récord con conciertos en Medellín y Cali 
Compártelo

Anuncios.

Anuncios.

Inscríbete al boletín de Las2orillas
Etiquetas: , ,
0

Te puede Interesar

Récords Guinness

La Novena de Aguinaldos en la Era Digital: Apps y Webs para Mantener Viva la Tradición en Colombia

Vertice Noticias | Contenido Patrocinado
Caso Petro

Adrián Sáenz: Probando ‘Apps Mágicas’ con una Dosis de Cruda Realidad

Vertice Noticias | Contenido Patrocinado
Los influyentes directivos de Colfuturo que no convencieron a Petro de las bondades de un modelo que funcionó 25 años

Los influyentes directivos de Colfuturo que no convencieron a Petro de las bondades de un modelo que funcionó 25 años

Tres poderosas petroleras extranjeras lograron que sus representantes estuvieran en la mesa directiva del gremio

Tres poderosas petroleras extranjeras lograron que sus representantes estuvieran en la mesa directiva del gremio

Los comentarios son realizados por los usuarios del portal y no representan la opinión ni el pensamiento de Las2Orillas.CO
Lo invitamos a leer y a debatir de forma respetuosa.
-
comments powered by Disqus