- Donde le compró Colpensiones la gran camioneta de $ 404 millones al presidente de la entidad Jaime Dussan

Mientras el Gobierno habla de austeridad, un contrato firmado con Yokomotor reveló la adquisición de un vehículo de alta gama para el presidente de Colpensiones

En plena emergencia económica, Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, compró una Toyota Land Cruiser Prado TX-L 2.8. Para hacer efectiva esta adquisición, el funcionario recurrió a un concesionario clásico, con historia en las calles de Colombia. Se trata de Yokomotor, con quien se celebró un contrato por un valor de $404.791.351, según los documentos conocidos de este negocio realizado entre ambas partes.

.@dussanja acaba de comprar una nueva camioneta por $404,7 M para la presidencia de @Colpensiones.



¿Para financiar este tipo de gastos innecesarios es que @petrogustavo decretó inconstitucionalmente una emergencia económica con la que busca asfixiar al país con más impuestos? pic.twitter.com/cOikzTu12Q — Andrés Forero CD (@AForeroM) December 23, 2025

Este concesionario tiene sus orígenes en 1965, cuando operaba bajo la firma Austin y Land Rover, prestando servicios de mantenimiento, latonería y mecánica. En 1976 dio un giro y pasó a ser concesionario Renault y, doce años después, en 1988, atendiendo las nuevas dinámicas del mercado, se consolidó Sofasa-Toyota, donde se ensamblaban vehículos de la marca japonesa y Daihatsu. Con este paso se dio inicio oficial a Yokomotor, enfocada en la venta y los servicios de posventa de Toyota.

Juan Carlos Posada, gerente de Yokomotor.

Actualmente, al frente de esta histórica compañía se encuentra Juan Carlos Posada Saldarriaga, ingeniero civil egresado de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Asumió el cargo de gerente general en 2023, luego de haberse desempeñado durante 11 años como gerente del concesionario Casa Británica. Su experiencia, sin embargo, no se limita al sector automotor: también fue director administrativo de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia durante tres años, entre 2008 y diciembre de 2011.

Seguramente, Posada fue uno de los protagonistas en la venta de esta exclusiva y costosa camioneta de Toyota, un modelo que hace parte de la gama más alta que ofrece la marca japonesa en Colombia.

Los detalles que no pasan desapercibidos de la nueva Toyota del presidente de Colpensiones

Al revisar los precios actuales de Yokomotor para este modelo, se evidencia que la Land Cruiser Prado TX-L está disponible desde $392.500.000 en su versión 2026, mientras que la adquirida por Jaime Dussán corresponde al modelo 2025. Otro detalle relevante es que el presidente de Colpensiones eligió la versión diésel, que resulta más costosa que la alternativa a gasolina.

No se conocen mayores especificaciones adicionales del vehículo, aunque su valor final podría incrementarse por adecuaciones habituales en este tipo de modelos, necesarias para cumplir con determinadas normativas de seguridad. En el mismo documento del contrato se indica que el pago del vehículo se realizará de contado, cancelando el 100 % de su valor, con recursos a nombre de Colpensiones.

Una cifra que no pasa desapercibida en un momento en el que el Gobierno de Gustavo Petro declaró la emergencia económica, una medida que podría impactar a los colombianos con la imposición de nuevos impuestos.

