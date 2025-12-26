Los influyentes directivos de Colfuturo que no convencieron a Petro de las bondades de un modelo que funcionó 25 años

Son 12 miembros con peso como Ana Milena Muñoz de Gaviria, Luis Carlos Sarmiento, Eduardo Pacheco tendrá que dar un viraje porque Minciencias dijo no va más

Colfuturo funcionó durante 25 años con un modelo insignia de apoyo para estudios de posgrado en el exterior que ha beneficiado a cerca de 25,000 colombianos, pero el gobierno Petro decidió cortar su financiación estatal equivalente al 40% de sus becas-créditos.

El modelo de Crédito Beca nació durante la presidencia de César Gaviria por iniciativa de la entonces primera dama, Ana Milena Muñoz de Gaviria, con el fin de democratizar el acceso a posgrados internacionales ante los altos costos de las matrículas. El proyecto se gestó mediante una alianza público-privada. Grandes grupos económicos como Sarmiento Angulo, Ardila Lülle, Santo Domingo, el Grupo Empresarial Antioqueño y el Grupo Colpatria aportaron capital inicial cercano al millón de dólares cada uno. El sector público, contribuyó a su vez, con USD 5,484,892, destacando los aportes de la Federación de Cafeteros, Ecopetrol, la Financiera Eléctrica Nacional y Planeación Nacional.

Muchos de las empresas aportantes mantiene representantes suyos en la Junta directiva como puede verse aquí: Ana Milena Muñoz de Gaviria / Eduardo Pacheco/ Iván Lizcano /Jorge Londoño/ Luis Carlos Sarmiento Angulo / Luis Felipe Arrubla Marín / Manuel José Carvajal / Mauricio Cárdenas Müller / Ricardo Villaveces/ Edna C. Bonilla y los ministros de ciencia Yesenia Olaya y Educación Daniel Rojas.

El giro en la política educativa

La decisión responde a la visión del Gobierno actual, que prioriza la financiación de la educación únicamente en instituciones públicas. Esta postura ha venido acompañada de otros recortes, como la reducción de subsidios a las tasas de interés de créditos del Icetex (afectando a más de 131,000 jóvenes de estratos 1 y 2) y una disminución drástica en las becas del Ministerio de Educación, que pasarán de un promedio de 30,000 anuales a solo 6,570 en 2025.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro argumentó que la decisión se basa en que Colfuturo es una entidad privada que, según su criterio, ha concentrado los beneficios en estratos 4, 5 y 6 en ciudades como Bogotá y Medellín. El mandatario señaló que la administración de estos recursos del Estado ahora recaerá directamente en el Ministerio de Ciencias.

colfuturo es una entidad privada que solo ha entregado becas a personas del estrato 4, 5 y 6, solo en Bogotá y Medellín, solo 3.000 al año.



Nosotros lo hacemos ahora en el ministerio de… https://t.co/7VA8XR4gzG — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 24, 2025

El futuro incierto de la entidad

A partir de 2026, Colfuturo deberá operar sin el 40% de recursos públicos que recibía. Esto obligará a reevaluar el modelo de apoyo beca-crédito que otorgaba hasta USD 50,000 por estudiante y condonaba hasta un 80 % del crédito bajo la condición de retorno al país por tres años y dependiente del área de estudio. El impacto proyectado es severo: se estima que la capacidad de financiación se reducirá en un 85%, pasando de beneficiar a miles de profesionales a tan solo 300 estudiantes por año.

