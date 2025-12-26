- La enigmática pintura que fue robada por los nazis y se vendió como la más cara en la historia del arte moderno

Aunque los más optimistas hablaban de 150 millones de dólares, la cifra fue ampliamente superada y la obra tuvo un precio histórico de 236,4 millones de dólares

Hasta el momento, el podio de la pintura con el precio más alto de las obras de arte moderno le correspondía a un retrato de Marilyn Monroe hecho por Andy Warhol en 1964, el cual alcanzó a ser vendido por 195 millones de dólares en el año 2022.

Andrew Warhola, 1964, serigrafía sobre lienzo.

Pero, el precioso retrato de Monroe dio por terminado su reinado luego de que un lienzo alargado de dos metros de altura fuera vendido por 236,4 millones de dólares en una subasta que hizo la casa Sotheby’s en Nueva York.

La obra de arte que fue valorada por semejante suma de dinero corresponde a un retrato de cuerpo entero hecho por Gustav Klimt entre 1914 y 1916. El personaje retratado en la pintura se llama Elisabeth Lederer, la única hija de una familia que a punta de almidón se hicieron los segundos más ricos de Viena hasta la trágica llegada de los nazis.

'El retrato de Elisabeth Ledere' (1914), Gustav Klimt. Cortesía de Sotheby's.

Klimt era el pintor personal de los Lederer, quienes le encargaron que le hiciera retratos a las mujeres de la familia. El pintor pintó a la madre, a la abuela, pero se obsesionó con los detalles del retrato de Elisabeth, al punto de que tuvieron que sacarle a escondidas la obra de su taller para que la familia pudiera tenerla en la casa.

En 1939, con la invasión de los nazis a Austria, comenzaron las desgracias para los Lederer. La joven Elisabeth se quedó sola en Viena tras haberse divorciado de su esposo y haber perdido al único que tuvo, tras unas complicaciones de salud.

El ejército nazi se robó todos los objetos de valor de la casa de los Lederer, incluidas las obras de arte, y Elisabeth ya no podía seguir pagando escondederos de a peso para sobrevivir; la muerte la acechaba cada vez con mayor cercanía.

Como la condena que Elisabeth llevaba a cuestas era haber nacido en una familia judía, cortó las cadenas de su herencia y se declaró hija del pintor, Gustav Klimt, quien no era judío. Como el pintor había fallecido, al igual que el padre legítimo de Elisabeth, no había más testigos de su descendencia, a parte de su madre, la cual estaba escondida en Budapest.

La fama de mujeriego que tenía el pintor y su conocida obsesión al pintar el retrato de Elisabeth, reforzaron la tesis de que Elisabeth era hija de Klimt. Entonces, los nazis no tuvieron más opción que creerle y darle un documento que la declaraba descendiente del pintor para que no la mataran. Aunque Elisabeth falleció prematuramente en 1944, su retrato siguió rodando de mano en mano por toda Europa.

Gustav Klimt, Fotografía de Anton Josef Trčka, 1914.

El cuadro sobrevivió a la barbarie nazi y llegó a manos de Leonard Lauder, un multimillonario coleccionista de obras arte que le compró el retrato a un comerciante austriaco en los años ochenta. El retrato hizo parte de la colección privada de Lauder hasta su fallecimiento en junio de este año. Tras su muerte, cincuenta de sus obras fueron subastadas en Nueva York por la casa de subastas Sotheby’s. Entre las obras subastadas estaba el retrato de Elisabeth, que volvió a cambiar de hogar, aunque esta vez no se sabe para dónde, pues la casa de subastas no reveló el nombre del nuevo dueño del enigmático y costoso retrato de Elisabeth Lederer.

