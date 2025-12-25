- Dos empresarios lograron ganancias récord con conciertos en Medellín y Cali

Colombia se ha convertido en un escenario más rentable como lo demostraron Diomar García y Páramo Presenta los que más movieron plata a punta de música

La apertura del nuevo escenario Vive Claro, cambió el tablero del negocio de los conciertos en Bogotá, aunque los verdaderos ingresos se generaron en Cali y Medellín, como lo demostraron los empresarios Diomar García y Páramo Presenta. Fueron la sorpresa del 2025.

Diomar García, empresario oriundo de Norte de Santander, comenzó organizando eventos en bares hasta que decidió montar sus propias compañías de espectáculos. Se estableció en Medellín hace más de diez años y desde entonces ha sido el artífice de algunos de los conciertos más exitosos del país. Estuvo detrás de los históricos shows de Karol G en 2023, tanto en Medellín como en Bogotá, y también lideró los sold out de RBD durante su gira por Colombia.

Según información oficial, la empresa de Diomar García logró ingresos por $36.172 millones, lo que representó una variación del 3,5 % frente a 2023. A esto se suma que la compañía también figura como organizadora del concierto de Bad Bunny, programado para enero de 2026, evento que ya ha generado un recaudo de $6.835 millones, convirtiéndose en el de mayores ingresos en lo que va del año, pese a que se realizará el próximo. No obstante, García no es el único que brilla en la industria del entretenimiento en Colombia.

Páramo Presenta, la otra empresa que no deja de brillar en el sector

Además de ser uno de los actores clave detrás del escenario Vive Claro y de los múltiples eventos que se han desarrollado en este importante centro, Páramo Presenta también se destacó por los ingresos que ayudó a generar en Colombia durante 2025. Esta empresa, formalizada oficialmente en 2014, ha sido responsable del desarrollo de diversos festivales y conciertos en el país. Fue fundada por Gabriel García Ardila, su CEO, junto a Sergio Pabón y Philippe Siegenthaler.

De acuerdo con cifras oficiales, Páramo Presenta logró ingresos superiores a los 61 millones de dólares por venta de boletería durante 2024. Además, hace parte del equipo organizador del concierto de Bad Bunny en Medellín. A este evento se suma el concierto de Shakira en Cali, que reportó un recaudo total de $3.304 millones.

La lista la completa el Festival Cordillera, uno de los eventos musicales más importantes del país y que se celebra en Bogotá. Según cifras oficiales, este festival registró un recaudo de $2.433 millones, confirmando el impacto económico que este tipo de espectáculos genera en la capital y en el país.

En el balance general, Bogotá sigue liderando la suma total, con un recaudo nacional de $50.280 millones, seguida de Medellín, con $19.233 millones. El tercer lugar lo ocupa Cali, que registró ingresos por $6.286 millones, consolidándose como una de las ciudades con mayor crecimiento en el sector de los conciertos.

