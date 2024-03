Dónde están las 11 cámaras en Bogotá que lo multan por pasarse un semáforo en rojo

Mucho cuidado con evadir un semáforo que le pide detenerse, no solo le hacen tremenda multa también pone en riesgo su vida y la de los demás

Para nadie es un secreto que las cámaras en Bogotá hechas para fotomultas lo pueden captar cometiendo una infracción de tránsito. Pero de las 129 cámaras de este tipo que existen no todas lo hacen acreedor de una sanción por pasarse un semáforo en rojo. Este sistema está en funcionamiento desde 2019 con la función de disminuir los riesgos de siniestros viales.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informa que estas cámaras imponen multas por cuatro infracciones específicas que se encuentran en el Código Nacional de Tránsito y son las siguientes:

C14: Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente.

Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. C29: Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida.

Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida. C35: No realizar la revisión técnico-mecánica y de emisión de contaminantes en los plazos establecidos por la ley.

No realizar la revisión técnico-mecánica y de emisión de contaminantes en los plazos establecidos por la ley. D02: Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley.

Pero también existen 11 cámaras que específicamente incluyen la multa D04 que se hace por no detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de 'Pare' o un semáforo intermitente en rojo. Y el dineral que le toca pagar no es poco, para 2024, el precio es de $1'145.029. En el caso de las sanciones tipo C, el valor es de $572.514.

Estas son las ubicaciones exactas de esas 11 cámaras:

Engativá: Boyacá - Cl 52 (S-N)

Engativá: Av. Boyacá - Cl 53 (N-S)

Chapinero: Av. Caracas - Cl 59a (S-N)

Teusaquillo: Av. Caracas - Cl 59a (N-S)

Ciudad Bolívar: Av. Villavicencio - Cr 32 (O-E)

Ciudad Bolívar: Av. Villavicencio - Cr 28 (E-O)

Santa Fe: Av. Cr 10 - Cl 18 (S-N)

Santa Fe: Av. Cr 10 - Cl 19 (N-S)

Bosa: Av. Ciudad de Cali - Cl 52 Sur (N-S)

Suba: Av. Ciudad de Cali - Av. Suba (S-N)

Suba: Av. Ciudad de Cali - Av. Suba (N-S)

