El proyecto Marca Bolívar que busca resaltar la moda y las artesanías hechas en el Bolívar

Vestidos, hamacas sombreros, mochilas y mucho más tienen espacio y apoyo de ELAR, la marca propia de Bolívar, liderada por la gestora social Angélica Salas

En el departamento de Bolívar, las telas son las verdaderas protagonistas. El pasado mes de septiembre, durante el FestiJazz de Mompox, la Gobernación de Bolívar, bajo el liderazgo de Yamil Arana Padauí y la gestora social Angélica Salas, presentó uno de los proyectos más relevantes de su administración: ELAR.

Se trata de una marca de ropa sostenible, circular y con propósito que forma parte de Marca Bolívar, una iniciativa que busca resaltar el talento local y dar visibilidad a los productos de campesinos y artesanos. Ellos, con su trabajo diario, tejen un patrimonio vivo que ahora busca llegar a más personas dentro y fuera del país.

El proyecto nace con la visión de convertir la moda en un motor de desarrollo para las comunidades bolivarenses. Según Angélica Salas, ELAR representa un puente entre la tradición y el futuro, una forma de consolidar a los artesanos del departamento dentro del panorama nacional de la moda. La propuesta se enmarca en la estrategia del gobierno departamental de fortalecer la industria textil y artesanal, generando empleo, innovación y orgullo territorial.

El debut de la marca se realizó durante el FestiJazz, con una pasarela en la Plaza San Francisco de Mompox que reunió a más de 200 asistentes. La colección inaugural, titulada Entre Aguas y Cielos, se inspiró en el diálogo entre el río Magdalena y el cielo que lo abraza. Los tonos del paisaje bolivarense se transformaron en tejidos, bordados y texturas que evocaron los matices del amanecer, el atardecer y la noche sobre el río.

Cada prenda fue elaborada con técnicas tradicionales como el telar vertical de San Jacinto, la tela sobre tela de Mampuján, el frivolité y crochet de Mompox, y el tejido en mostacilla de Cartagena. Además, gracias a una alianza con la Fundación Grit, se incorporaron retazos de tela recuperados, promoviendo la economía circular y el aprovechamiento responsable de los materiales.

El Centro Artesanal de Marca Bolívar, ubicado en el Palacio de la Proclamación de Cartagena, será el punto de encuentro donde estas piezas estarán disponibles para el público. Este espacio funciona como vitrina de la creatividad del departamento y como plataforma que conecta directamente a los productores con los compradores. En él se exhiben también mochilas, objetos tallados en totumo, filigrana momposina, palma de iraca y una variada oferta gastronómica regional.

Con ELAR, más de 400 artesanos y confeccionistas de Cartagena, Turbaco, San Jacinto, Mampuján, Magangué y Mompox recibirán acompañamiento técnico para fortalecer su capacidad productiva y consolidar canales de comercialización.

Bolívar demuestra así que la moda puede ser una herramienta de transformación social. Lo que comenzó en Mompox con una pasarela entre el agua y el cielo hoy se proyecta como un modelo inspirador que une identidad, sostenibilidad y desarrollo.

El talento innato de Bolívar

En el departamento de Bolívar, la inclinación por las telas, el diseño y la moda son innatos. Por ello, diseñadores como Hernán Zajar, creador de los más reconocidos vestidos de reinas de belleza, destacan entre los personajes de una industria que continúa creciendo en Colombia.

La industria textil y de la confección en Colombia aporta cerca del 1,1 % al PIB nacional y genera más de 700 mil empleos, lo que demuestra su importancia dentro de la economía. En ese contexto, Hernán Zajar se consolida como uno de los diseñadores más representativos del Caribe colombiano y una figura clave para el desarrollo creativo del departamento de Bolívar. Su trabajo ha contribuido a posicionar la identidad caribeña dentro del mapa de la moda nacional e internacional.

Por ello fue reconocido en el año 2024 por Yamil Arana, quien le entregó la Medalla de Honor al Mérito. “Hernán Zajar es, sin duda, uno de los mayores orgullos de Mompox y de Bolívar. Su talento y creatividad no solo han destacado en el mundo de la moda, sino que han sido una plataforma para enaltecer nuestras raíces y proyectarlas a nivel global”, relató el gobernador.

Zajar, formado en diseño en Bogotá y Nueva York, ha construido una carrera sólida basada en la elegancia, el color y el respeto por las raíces culturales del Caribe. Ha sido el autor de los trajes de gala de numerosas reinas de belleza nacionales e internacionales y ha vestido a celebridades como Ivana Trump, Joan Collins, Samantha Torres, Alicia Machado y Claudia Schiffer. Su estilo se caracteriza por la mezcla de texturas, la precisión en los cortes y la incorporación de detalles artesanales inspirados en la herencia caribeña.

“Mompox siempre ha sido mi fuente de inspiración, y poder devolverle algo a través de mi trabajo es un honor. Agradezco profundamente a la Gobernación de Bolívar por este reconocimiento, que me motiva a seguir llevando la esencia de nuestra cultura a todos los rincones del mundo”, reconoció el diseñador.

De esta manera, tanto Angélica Salas como Yamil Arana continúan con su compromiso por resaltar las virtudes del departamento de Bolívar e incentivar su crecimiento durante su gestión.

