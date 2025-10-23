El supermercado paisa que entra a competirles a Ara, D1 e Ísimo en el mercado de los precios más bajos

Euro nació hace 24 años en un local en Central de Abastos de Itagüí, hoy factura un billón de pesos al año y entró al negocio que domina D1 de los Santo Domingo

En Itagüí, hace poco más de veinte años, un pequeño local del bloque 25 de la Central Mayorista empezó a llenar canastas con arroz, lentejas y café. Nadie imaginaba que de aquel local número 13, con estantes de acero y olor a guayaba madura, surgiría uno de los jugadores más fuertes —y más silenciosos— del negocio de los supermercados en Colombia. Hoy, ese negocio se llama Euro Supermercados, factura más de un billón de pesos al año, y ha decidido declararle la guerra a los gigantes del bajo precio: D1, Ara e Ísimo.

La historia tiene algo de esas narraciones típicamente antioqueñas: trabajo, discreción y constancia. Luis Fernando Mesa González, su fundador, abrió el primer Euro en junio de 2001. No había estudios de mercado ni grandes inversionistas detrás, solo la intuición de que el ahorro también podía ser una promesa de calidad. Dos décadas después, la empresa se ha convertido en un emporio regional que no necesita publicidad ruidosa para sostenerse.

Euro, en realidad, es una marca poco conocida fuera de Antioquia, pero dentro del Valle de Aburrá es casi una institución. Entre Envigado, Sabaneta e Itagüí, los letreros azules con letras blancas son parte del paisaje. Los vecinos lo prefieren por una razón simple: los precios son bajos, pero el trato sigue siendo de barrio. El cajero que reconoce al cliente por el nombre, la fruta recién llegada de Marinilla, el pan caliente que sale cada tarde del horno del almacén.

En su estructura formal, Inversiones Euro S. A. tiene el aspecto de una empresa grande, con un capital suscrito y pagado de dos mil millones de pesos y autorizado de cuatro mil. Desde julio de 2010, el timón lo lleva Carlos Alberto Jaramillo Correa, acompañado por un puñado de hombres de confianza —William de Jesús Duque Serna, Wilson Hoyos Gómez, Willson Mateo Hoyos Duque—, casi todos de la misma tierra, paisas de acento firme. El apellido Duque se repite en la junta, como si recordara que este es, antes que nada, un negocio familiar.

El crecimiento fue lento pero constante. En 2009, abrieron Euro La Frontera en Envigado. Dos años más tarde, llegó Euro Guadalcanal, también en el sur del valle. En 2014, abrieron Euro Vegas Plaza, en Sabaneta, y entre 2020 y 2021, sumaron dos más: Euro Murano y Euro Terracina Plaza. En ese mismo 2021, en Itagüí, donde todo empezó, inauguraron su Centro de Acopio y la Planta de Desposte, un paso natural para controlar su cadena de suministro.

La estrategia, más que de expansión acelerada, ha sido de consolidación territorial. Mientras D1 y Ara abrían tiendas en cada esquina del país, Euro decidió concentrarse en Antioquia. Pero ahora, el panorama empieza a cambiar. La compañía ha lanzado una ofensiva silenciosa: una temporada de precios bajos, descuentos en todas las categorías y una campaña que, sin anunciarlo a bombo y platillo, busca capturar al consumidor que se acostumbró a comparar centavos.

El movimiento tiene sentido. En los últimos años, el mercado colombiano se ha transformado por la llegada de los formatos “low cost”. D1, propiedad del grupo alemán Schwarz, y Ara, del grupo portugués Jerónimo Martins, redefinieron los hábitos de compra: canastas más pequeñas, precios ajustados, pocas marcas y alta rotación. Euro ha observado esa transformación desde su trinchera paisa, aprendiendo de los errores ajenos.

Pero, a diferencia de las multinacionales, su apuesta no pasa por la estandarización, sino por la identidad local. Euro compra directamente a pequeños y medianos agricultores del oriente antioqueño, apoya a productores de quesos artesanales, embutidos regionales y panaderías de barrio. En un país donde la cadena de intermediarios suele comerse la mitad de la ganancia, ese modelo le permite ofrecer precios más bajos sin sacrificar calidad.

Y aunque su expansión fuera de Antioquia ha sido limitada — Supermercados Euro ya tiene presencia en Barranquilla y Montería—, su crecimiento en ventas es sorprendente: más de 672.000 millones de pesos al año, según los reportes más recientes. Una cifra que lo ubica como empresa grande ante la Superintendencia de Sociedades, y que empieza a preocupar a los titanes del retail.

