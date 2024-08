El robo descarado de Nicolás Maduro en las lecciones tiene gravísimas repercusiones en Colombia. Ese señor no sale sino a la fuerza

VIDEO. Puntos de vista. El hecho más significativo eh de la semana es el robo descarado y violento de las elecciones en Venezuela por parte de Nicolás Maduro. El señor Petro López Obrador y Lula han surgido como eventuales negociadores, podríamos denominarlo La banda de tres.

Maduro no sale sino por la fuerza. Las manifestaciones muy valerosas de la dirigente Corina Machado, pero eso no basta. La comunidad internacional como siempre está para hacer grandes declaraciones y no actúa, los Estados Unidos están hasta ahora vacilantes están en elecciones. Maduro tiene el apoyo de otro mafioso que es Putin y de los chinos que son grandes imperialistas.

La situación afecta muchísimo a Colombia. Son 2500 km de frontera y la emigración va a ser el triple de lo que ha sido, ya hay casi 3 millones de venezolanos en Colombia, ya se empezaban a meter las bandolas de ellos a extorsionar a saquear. Y un país como Colombia con un aparato militar bastante debilitado, eso sería algo apocalíptico.

El invento de Petro de dialogar con maduro es una farsa. Ese señor no sale sino a la fuerza. Es gravísimo y y brutal y grotesca la forma como se robó esas elecciones. Muy muy preocupante la situación y para Colombia, más que para los demás países.