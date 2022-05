Despreciado por los mejores clubes de Europa, James vuelve a Qatar con el rabo entre las piernas

Sin pistas de lo que pueda pasar en el futuro de James Rodríguez, lo mas probable es que el jugador se quede en Qatar y siga jugando para el Al-Rayyan. Así lo dejó ver una publicación del mismo equipo, en donde mostraban los momentos mas importantes del colombiano durante la temporada y lo firmaban como un futbolista que sobresalió, mientras jugó.

Con cinco goles y seis asistencias en 15 partidos, Rodriguez demostró que no necesita estar en todos los partidos para figurar, el talento está, lo que sigue preocupando son sus constantes lesiones, que no le permiten tener una regularidad.

خاميس رودريجيز

سجل 5 أهداف وصنع 6 مع الرهيب هذا الموسم

James Rodriguez

He scored 5 goals and assisted 6 with Al Rayyan this season@jamesdrodriguez pic.twitter.com/OBIRJsCTia

— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) May 23, 2022