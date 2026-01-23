Desde Bogotá, los gringos manejarán sus relaciones con Venezuela con una curtida diplomática de armas tomar

La diplomática texana Laura Dogu llega del alto poder en Washington a conducir la llamada Venezuela Affairs Unit, con sede en Bogotá, desde donde Estados Unidos restablecerá con el libreto de Trump las relaciones diplomáticas con Venezuela rotas desde 2019. Se instala en Bogotá con plenos poderes después de haber estado al lado del poderoso general John Daniel Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien comandó la Operación Determinación Absoluta en la que capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Florez y dio detalles en la rueda de prensa al lado del presidente Trump en la mañana del sábado 3 de enero.

Reconocida por las agencias del Estado norteamericano como el Pentágono, el FBI, el Departamento de Estado y el propio ejército, donde ha trabajado al mismo tiempo, lo cual ha logrado gracias a su trabajo con los altos mandos del ejército. Haber logrado la confianza del general Caine lo dice todo.

Es conocedora de América Latina y sus tensiones con los gobernantes de izquierda, así que Delcy Rodríguez y su círculo de poder no le son ajenos. Estuvo en los años críticos de la Nicaragua de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el 2015 de los grandes disturbios, y en Honduras, su última embajada, con la presidenta Xiomara Castro, aliada incondicional del chavismo. Antes fue ministra consejera de la Embajada en México, la más importante para EE. UU. en la región, y desempeñó cargos en la de El Salvador. Además, en Turquía y Egipto, misiones en las que ha sido clave hablar español, turco y árabe.

La administración Trump continúa trabajando con las autoridades interinas para estabilizar Venezuela como parte del plan de tres fases que el secretario (Marco) Rubio presentó ante el Congreso, dijo el comunicado del Departamento de Estado. El escenario ahora es otro, tras un restablecimiento forzado tras la operación Determinación Absoluta ejecutada por el Ejército estadounidense en Caracas la madrugada del 3 de enero.

A Dogu le corresponderá conducir el plan con los actores en el terreno, mientras se designa un embajador y se reabre la embajada. La señal clara es que Washington ve a Venezuela no solo como un problema diplomático, sino también como un tema de seguridad nacional donde confluyen petróleo, narcotráfico, migración y geopolítica.

Las primeras medidas aplicadas están relacionadas con la venta del petróleo venezolano sometido a sanciones en el mercado internacional y una nueva política petrolera diseñada por la presidenta encargada y que acaba de presentar a la Asamblea Nacional. A Dogu le corresponderá conducir el plan con los actores en el terreno, mientras Delcy inicia cambios en las fuerzas militares y crecen los rumores sobre el futuro del general Vladimir Padrino, a quien la enviada especial de Trump tiene en el radar y no le genera ninguna confianza.

Washington parece apostar por una diplomacia de experiencia, capaz de manejar la ambigüedad propia de los procesos de transición, donde conviven actores institucionales, tensiones internas y presiones externas. Y apuesta por una diplomática curtida en crisis, con capacidad política y experiencia regional, en un escenario donde cada decisión puede tener consecuencias más allá de las fronteras de Venezuela.

