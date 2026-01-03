Qué sigue para Venezuela tras el ataque de Trump en el que capturó a Nicolás Maduro y su esposa

La operación, que se dio en colaboración con la policía federal, tiene al presidente venezolano y a su esposa a la espera de un juicio penal por narcotráfico

El golpe ordenado por el presidente Trump se dio en la madrugada de este sábado y fue él quien lo anunció en su red Truth Social. Por tratarse de una operación realizada en colaboración con la policía federal, parecería indicar que la va a justificar en términos criminales, basado en la acusación a Maduro de ser el jefe del 'Cartel de los Soles' con lo cual lo que seguiría sería un juicio penal por narcotráfico. El cual le podría dar al presidente venezolano y a su esposa una pena que mínimo sería de 20 años.

La captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flóres se dio luego de que el presidente venezolano, en una entrevista con el escritor Ignacio Ramonet el 31 de diciembre de 2025, dijera que estaba dispuesto a negociar con Donald Trump, para resolver las tensiones entre ambos países. Además, en la misma entrevista, el mandatario del país vecino asegura que había hablado con Trump a finales de noviembre del 2025.

“Delta Force” sería la unidad de élite de EE. UU. señalada de la captura del presidente venezolano y su esposa Cilia Flores, cuyo paradero se desconoce, pero muy seguramente los detalles serán entregados en la rueda de prensa que dará Trump en Washington a las 11 a.m.

Unas horas antes, el gobierno venezolano había acusado a los Estados Unidos de llevar a cabo ataques militares en Caracas y otras partes del país después de que se escucharan grandes explosiones en la base militar Fuerte Tiuna. En respuesta, había declarado el estado de emergencia en todo el país.

Los primeros reportes señalan bombardeos en instalaciones militares clave, entre ellas Fuerte Tiuna, así como la base aérea de La Carlota. También se mencionan ataques en Maracay, La Guaira y otras zonas del centro del país. Videos compartidos por usuarios venezolanos muestran helicópteros sobrevolando áreas urbanas, reporta el medio venezolano Efecto Cocuyo.



Según este trino del Presidente Petro, el balance de la situación en Caracas sería la siguiente:

Balance confirmado hasta el momento: pic.twitter.com/Tt9JdoyfKr — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

¿Hasta dónde va a llegar Estados Unidos y qué sigue?

Según el Secretario de Estado, Marco Rubio, la intervención de los Estados Unidos termina aquí y no habría injerencia en la salida política, pero esta es una primera afirmación que no garantiza nada.

Se trató de una acción del gobierno Trump que rompe todas las normas internacionales y que puede llevar a Venezuela a un conflicto interno violento. Las fuerzas militares en cabeza de Vladimir Padrino han acompañado el régimen de Maduro y la reacción de los hombres duros del régimen revelan el talante y la disponibilidad.

"Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país, que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos", dijo el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, en un vídeo difundido en redes sociales. Dijo que misiles y cohetes fueron lanzados desde el aire por helicópteros y calificó el ataque como «ruin y cobarde».



El ministro del Interior, Diosdado Cabello, apareció en un video con casco, chaleco antibalas y rodeado de uniformados armados. “El país está en completa calma. Confíen en el liderazgo político. Que nadie caiga en el desespero y facilite las cosas al enemigo”, dijo. Es el tercer funcionario del régimen en aparecer públicamente tras los ataques, después de Delcy Rodríguez y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

Aunque existe un presidente electo, Edmundo González, actualmente exilado en España, su gobernabilidad no sería viable en el corto plazo y su regreso al país tendría que estar asegurado por un acuerdo entre los sectores que apoyan a Nicolás Maduro, así su elección haya sido legítima. Por otro lado, María Corina Machado, la líder opositora al régimen, no se ha pronunciado sobre la captura del mandatario venezolano.

