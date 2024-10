Descubrimiento o no descubrimiento, el mundo sigue girando igual

Por: Jay Bernardy |

octubre 21, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

La izquierda latinoamericana, inmadura por naturaleza, aprovecha cualquier fecha o cualquier debate que se pueda dar para polarizar el mundo en el que vivimos. Son tantos los sesgos ideológicos que la caracterizan, que ya hay un cansancio colectivo: de verdad que mucha gente no soporta sus discusiones fatuas, esas que carecen de sentido común y llevan a la cancelación de todo lo que no le agrada. Ha llegado al poder, pero cargando con una mochila de prejuicios que por donde se asome saca a relucir.

Ahora ha revivido un asunto que, si se lo mira con mucho revisionismo, hace rato algunos hemos superado. Está claro que Cristóbal Colón no descubrió América, porque antes de su arribo a estas tierras los Vikingos ya se habían dado este paseíto; que los mayas, los aztecas, los incas, entre otros pueblos indígenas, eran civilizaciones con grandes adelantos; que estos grupos amerindios se resistieron a un dominio europeo, y que se impuso la religión para pacificarlos. Bueno, cualquiera podrá encontrar cualquier cosa que me haya faltado.

..Publicidad..

Pero lo que no se puede desconocer, si al menos hay algo de conciencia, es que gracias a la ciencia que trajo el mundo europeo –sin la cual no existiría la intelectualidad que hoy la cuestiona–, no se podría a ser el revisionismo que políticamente se quiere establecer. Debe entenderse que el devenir académico que se opone al progreso, no es más que el resultado de nuestra relación con el otro, aunque en un comienzo esa relación haya sido traumática.

...Publicidad...

Por eso no sé qué se busca rechazando la cultura que se emplea para cuestionar todo lo que ideológicamente no le conviene al pensamiento de izquierda, en una época en donde las sociedades actuales deberían pensar más en su propio progreso, en la solución de los problemas coyunturales que se tapan y, eso sí, no se discuten porque no se sabe cómo abordarlos o no hacen parte de su agenda política.

....Publicidad....

Mientras nuestros opresores, usurpadores, colonizadores, en fin, emplee los calificativos que quiera usted, han salido avante después de dos guerras mundiales, nosotros acá seguimos sin saber qué hacer con la corrupción, el narcotráfico, las falsas promesas de cambio y la politiquería que se ha convertido en una estrategia de sufragio. Meras cortinas de humo para tapar escándalos, problemáticas sin resolver, todo esto del 12 de octubre.

En este orden de ideas, se podría pensar que la izquierda que gobierna gran parte del continente americano carece de las competencias para interpretar nuestra propia realidad. Todas sus discusiones de cafetín universitario –en donde reina el anarquismo puro– las ha llevado a una agenda gubernamental, en donde en lugar de aportar soluciones inmediatas, como debería ser, lo único que ofrece son críticas y rechazo a todo lo que no puede desconocer. La triste verdad del que no sabe qué hacer con su propia existencia.

Decía Ortega y Gasset “yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”. Tremenda frase para reconocer que nadie es culpable del devenir del mundo, en donde unos invaden y otros resisten o se defienden: cada cual es el resultado consecuencial de los sobresaltos de la historia, y el que los pueda enfrentar con sensatez avanzará sin dañarse y, por supuesto, sin dañar a otros.