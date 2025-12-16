- Por qué la leche y los lácteos pueden ayudar a bajar de peso y mejorar el rendimiento físico

Nutricionistas explican cómo la leche y sus derivados aportan energía, saciedad y nutrientes clave sin engordar, si se consumen en porciones adecuadas

La leche y los lácteos son grandes aliados nutricionales, incluso para los que buscan bajar de peso o simplemente realizan deporte con regularidad. Así lo sostiene la nutricionista y dietista Bertha Forero, quien añade que los lácteos se presentan como una alternativa ideal para reponer nutrientes que se pierden en actividades cotidianas.

| Le puede interesar: La pequeña finca del Valle que cultiva pinos naturales para Navidad y vende casi mil unidades por temporada

“Para comenzar, este alimento puede aportar energía a través de la lactosa y la grasa, por lo que quienes hagan deporte o actividades que requieran un mayor desgaste metabólico por parte del cuerpo, pueden utilizar la leche o los lácteos como una alternativa más saludable para obtener energía. Además, proteínas de la leche de vaca, como la caseína y la lactoalbúmina, contribuyen a disminuir la sensación de hambre, lo que es ideal para las personas que sufren de ansiedad”, explica la experta.

No todos los alimentos con grasa son perjudiciales para el organismo, y, de hecho, la leche de vaca incluye lipoproteínas de alta densidad (HDL), que también se conocen como “colesterol bueno”, las cuales contienen ácido linoleico conjugado (CLA), que puede ser beneficioso para prevenir enfermedades cardiovasculares y también un aliado para quemar calorías, según varios estudios.

Alternativa ideal

Bertha Forero afirma que “si vamos más allá, en un escenario en el que se busca quemar calorías como prioridad, los nutricionistas recomiendan privilegiar el consumo de productos lácteos que ofrezcan menor aporte calórico. Acá es donde entran tipos de leche como la descremada y deslactosada (que es más fácil de digerir), quesos bajos en grasa (como el cottage), el yogur (cuyas bacterias reducen su nivel de azúcar naturalmente) y otros productos con niveles de azúcar aún menores y mayor contenido de proteínas, como el yogur griego”.

También asegura que los lácteos se presentan como una alternativa ideal para reponer nutrientes que se pierden en actividades cotidianas, y también durante procesos de ejercitamiento o dieta. Todo esto, a partir de una fuente de energía más saludable, respecto a otros productos alimenticios.

“Cabe resaltar que el consumo diario de lácteos, así sean bajos en grasa, debe ser acorde a las porciones indicadas por nutricionistas y entidades internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en donde se recomiendan para el adulto colombiano promedio no más de cinco porciones de lácteos diarias, y no más de 3,5 porciones de lácteos diarias para las mujeres”, manifestó.

Todo este proceso de alimentación con lácteos para reducir de peso también debe ir complementado de un programa de actividad física y ejercicio cardiovascular constante, ojalá acompañado por un profesional.

Importantes en la dieta

Jesús Román Martínez, presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA), afirmó que “en el mundo no engorda nada, salvo que se tome en exceso".

"Una persona necesita unas calorías diarias. Si se superan se almacenan como grasa. Da igual que se haga a través de la leche o de cualquier otro alimento", dijo en declaraciones a BBC que fueron publicadas en un artículo intitulado “5 cosas que no sabías de la leche”.

Según Román, "una dieta normal, con las cantidades adecuadas de calorías, ni engorda ni adelgaza". El que una persona engorde "dependerá de lo que una persona coma y se mueva. No se puede echar la culpa a la leche que en general tiene poco valor calórico", concluyó.

De acuerdo con la FAO, la leche proporciona nutrientes esenciales y es una fuente importante de energía alimentaria, proteínas de alta calidad y grasas. La leche puede contribuir considerablemente a la ingestión necesaria de nutrientes como el calcio, magnesio, selenio, riboflavina, vitamina B12 y ácido pantoténico.

“La leche y los productos lácteos son alimentos ricos en nutrientes y su consumo puede hacer más diversa las dietas basadas principalmente en el consumo de vegetales. La leche de origen animal puede desempeñar un papel importante en las dietas de los niños en poblaciones con bajo nivel de ingestión de grasas y acceso limitado a otros alimentos de origen animal”, manifiesta el organismo internacional.

La FAO recomienda para el adulto colombiano promedio no más de cinco porciones de lácteos diarias y no más de 3,5 porciones de lácteos diarias para las mujeres.

*Con información suministrada por Fedegán

| Lea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.