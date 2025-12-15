- Quiénes están detrás de la transformación de Atlantis Plaza y están a cargo de otros 10 centros comerciales en Colombia

Con un diseño que rompió esquemas, marcas icónicas y una competencia feroz, Atlantis vivió su auge, su caída y una transformación clave para seguir vigente

Hace unos 25 años, Bogotá se estremecía con un anuncio ambicioso que prometía traer un pequeño pedazo de Miami al corazón de la Zona Rosa. En uno de los sectores más exclusivos de la ciudad se levantaría un nuevo centro comercial, distinto a todo lo que se había visto hasta entonces. Su concepto vertical —y no horizontal, como la mayoría— convertiría a Atlantis Plaza en una joya arquitectónica llamada a competir de tú a tú con el recién inaugurado Andino, que había abierto sus puertas en 1993, a pocas cuadras de distancia.

El proyecto no era menor. Atlantis Plaza nació con un área construida de 33.000 metros cuadrados, 12.000 metros cuadrados destinados a locales comerciales, salas de cine con capacidad para 1.160 personas y cerca de 550 plazas de parqueadero. Detrás de esta apuesta estaban firmas de peso como Espinosa Fenwarth Constructores, encargada de la promoción y gerencia del proyecto; Design Group Incorporated, responsable del diseño, y Quijano & De-Irizarri Arquitectos.

Un vistazo al Centro Comercial Atlantis Plaza y su icónica fachada.

Para levantar semejante obra se escogió el lote donde antes funcionaba el tradicional Colegio José Max León, entre las carreras 12 y 13. Atlantis se convirtió rápidamente en un punto de referencia, aunque para muchos resultaba confuso por su intrincado sistema de escaleras eléctricas. Aun así, ofrecía espacios únicos para la época: allí funcionaron marcas icónicas como Hard Rock Café y Taco Bell. Sin embargo, con el paso de los años, aquel brillo inicial empezó a apagarse.

La competencia se volvió cada vez más dura. Nuevos gigantes del comercio llegaron a Bogotá, como Centro Mayor y Titán Plaza, y el carácter casi exclusivo de Atlantis, ligado a su ubicación, comenzó a jugarle en contra. Aun así, durante mucho tiempo siguió siendo el punto de encuentro de estudiantes universitarios y jóvenes que, con presupuestos ajustados, encontraban allí desde un helado de McDonald’s hasta opciones de comida accesibles.

La renovación que le cambió la cara a Atlantis Plaza

El imponente edificio seguía en pie, pero para mantenerse vigente era necesario un golpe de timón. Fue entonces cuando entró en escena un actor clave: PEI Asset Management, un vehículo de inversión nacido en Bogotá en 2006 que, sin hacer mucho ruido, ha ido consolidando un poderoso portafolio de centros comerciales en Colombia.

Jairo Corrales, presidente de Pei Asset Management desde abri l de 2018. Jairo es un ingeniero civil graduado de la Universidad de los Andes.

PEI cuenta hoy con más de 4.000 inversionistas de capital, entre fondos de pensiones obligatorias y voluntarias, aseguradoras, fiduciarias, fondos mutuos, oficinas de familia, sociedades patrimoniales y personas naturales. Entre sus socios figuran nombres de peso como el Grupo Santo Domingo y Estrategias Corporativas, banca fundada en 1992.

Ellos lideraron la primera gran renovación de Atlantis Plaza en 2019, una intervención que superó los $15.000 millones y se extendió por cerca de cuatro años. La transformación fue tanto interna como externa, y marcó el inicio de una nueva etapa para el centro comercial. Pero no sería la única apuesta.

Hoy Atlantis Plaza luce más moderno.

Tras la pandemia, Atlantis volvió a ser noticia al anunciar una inversión adicional de $34.500 millones para intervenir 5.000 metros cuadrados y renovar por completo su marca, en el marco de la celebración de sus 22 años. Estas decisiones resultaron clave para reposicionar a Atlantis como un espacio moderno, vanguardista y competitivo dentro de la Zona Rosa.

Hoy, Atlantis Plaza luce un rostro renovado, con una oferta comercial más atractiva. A sus modernas salas de cine se suma un piso gastronómico liderado por el Grupo Seratta y una mezcla de servicios pensados para el día a día de quienes trabajan, estudian o transitan por este sector de la ciudad.

PEI, los arquitectos silenciosos de otros centros comerciales en Colombia

Atlantis es apenas una pieza dentro del amplio engranaje de PEI. En 2019, la firma fue noticia al adquirir cinco centros comerciales Único, ubicados en Cali, Yumbo, Villavicencio, Barranquilla y Neiva. Ese mismo año se hizo con el 100 % del Centro Comercial Plaza Central, en una zona estratégica de Bogotá, con una inversión adicional cercana a los $106.000 millones.

Nuestro Bogotá.

En 2021, PEI consolidó su protagonismo al quedarse con el 52 % del proyecto Nuestro Bogotá, con una inversión de $315.000 millones y un área arrendable de 30.000 metros cuadrados. Ese mismo año, Jardín Plaza, uno de los centros comerciales de mayores ingresos en Cali, pasó a formar parte de su portafolio.

Hoy, con al menos 14 centros comerciales bajo su administración, PEI se ha convertido en uno de los grandes jugadores del sector en el país. Y Atlantis Plaza, aquel ambicioso proyecto que quiso traer un pedazo de Miami a Bogotá, es quizás una de las pruebas más visibles de cómo la renovación y la visión a largo plazo pueden devolverle la vida a un ícono urbano.

