Debe estar muy arrepentido: la ex de Yeferson Cossio dejó a todos boquiabiertos en los premios Ícono

La influencer y creadora de contenido Jenn Muriel, es reconocida por su ardua labor ayudando a perros y gatos de la calle, por lo que en el congreso le dieron un galardón. Además, su trabajo digital ha logrado llamar la atención de diversas marcas que colaboran con ella. Razón por la que fue invitada a los premios Ícono en Medellín, la ciudad de la eterna primavera.

Muchos recuerdan a la influencer por ser la ex novia del también instagramer Yeferson Cossio, que actualmente ya mantiene otra relación sentimental. A pesar de ello, los creadores de contenido nunca volvieron a estar juntos y cada uno se fue por su lado. Lo más importante, Jenn Muriel, ha llegado cada vez más lejos en redes sociales, e incluso, estaba nominada al galardón de de ‘Mejor Instagramer y se lo ganó: ”Estoy muy feliz y emocionada. Yo creo muchísimo en mí, pero la verdad no pensé que fuese a ganar. Estaba súper reñida la competencia, los dos chicos que estaban ‘Borrego’ y ‘La Divaza’ tienen muchísimo talento, yo pensaba que cualquiera que los dos que ganaran me dejarían super contenta. Afortunadamente, me tocó a mí”, fueron sus emotivas palabras al recibir el premio.

Pero eso no fue lo único que llamó la atención, pues la vestimenta de la influencer fue motivo de halagos por parte de sus seguidores. Jenn Muriel, se fue con un conjunto color rojo, que tenía aberturas en espalda y abdomen, además de transparencias en las piernas. Outfit que se le veía muy bien y resaltaba su figura de reloj de arena. Los comentarios en su publicación no solo exaltan su belleza, también recuerdan lo arrepentido que debía estar Yeferson Cossio: “El momento más humilde de Yeferson fui dejar ir a Jenn”, “Aunque diga lo contrario él se derrite por ella pero como dice el dicho el payaso ríe por no llorar que siga en su amor de mentiras y ella que siga brillando sin duda lejos de él lo hace ¡aún más!” o ” No es por nada pero siento que sin cossio se ve más poderosa, regia y suprema”, entre otros. Una cachetada que la influencer le da a su ex.

