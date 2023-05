De temibles escarabajos a bichitos que nadie quiere: el triste final de Nairo y ‘Supermán’ López

.Publicidad.

Nairo Quintana y Miguel Ángel ‘Supermán’ López, eran los deportistas colombianos más aclamados en Europa. Nairo, en su último equipo Arkéa, ganó la Vuelta a Asturias (2021), el Tour de La Provence (2020 y 2022), y el Tour de los Alpes Marítimos (2020 y 2022), completando cinco títulos.

Por otro lado, Miguel Ángel ‘Supermán’ López, logró su primer título en Europa en 2017 al ser campeón en el Tour de Suiza, también, su debut en el Giro de Italia fue muy bueno y dejó grandes impresiones al quedar tercero, así como en la Vuelta España terminó en la tercera posición.

No obstante, estos astros del ciclismo colombiano ahora no corren con la misma suerte, pues su ausencia en las recientes competiciones europeas ha sido evidente. El ex ciclista, Santiago Botero, quien ahora comenta el Giro de Italia, sabe muy bien lo que sucede con Nairo Quintana y ‘Supermán’ López o así lo reveló a un medio nacional.

Santiago Botero explicó ambos casos, respecto a Quintana, el positivo a Tramadol que dió en el pasado Tour de Francia le ha traído consecuencias, aunque no sea una sustancia dopante está prohibida: “Por acuerdos firmados en altos niveles, por cualquier tipo de sospecha e implementación de sustancias así sean limitadas para algunas carreras, hay causal para no ser incluido en las nóminas de los equipos y esto tiene apartado a Nairo”, explicó.

En el caso de ‘Supermán’, su posible relación con un médico investigado por ‘doping’ lo tiene completamente recluido: “Es una situación no muy clara porque no es un positivo y no hay una investigación abierta contra él, pero a la vez sí está sancionado tácitamente por unas cláusulas firmadas con el Astana que lo limitan a estar en equipos de esa categoría”, comentó. Al parecer este caso es aún más complejo, pues parece un castigo por meras sospechas, además de un contrato con su último equipo que no le favorece.

Lo que se sabe actualmente de Nairo Quintana y Miguel Ángel ‘Supermán’ López es poco. Quintana está sin equipo, básicamente entrenando, y ‘Supermán’ está en el Team Medellín de Colombia. Los dos estarán fuera del ‘WolrdTour’ de la UCI. Casos lamentables, donde el mal manejo de sus carreras profesionales los han llevado muy lejos de los podios donde solían estar.

