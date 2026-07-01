- De las redes al empalme presidencial: la historia de Jerome Sanabria, la joven que acompaña a José Manuel Restrepo

La influencer y columnista ganó notoriedad defendiendo la reforma pensional propuesta por Abelardo de la Espriella y ahora hará parte del equipo de transición

Con apenas 20 años, Jerome Sanabria pasó de explicar temas pensionales en redes sociales a convertirse en una de las integrantes del comité de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella. Su nombre apareció junto al del exministro José Manuel Restrepo, quien lidera el equipo encargado de preparar la transición de gobierno. Aunque es poco conocida en la política tradicional, durante los últimos años ha construido una comunidad de cientos de miles de seguidores gracias a sus contenidos sobre economía, pensiones y actualidad nacional.

Aunque Sanabrira es poco conocida en la política tradicional, durante los últimos años ha construido una comunidad de cientos de miles de seguidores gracias a sus contenidos sobre economía, pensiones y actualidad nacional.

Jerome Sanabria se sumó al equipo de empalme liderado por José Manuel Restrepo.

Su nombramiento coincidió con una nueva polémica en redes sociales. La joven fue tendencia en X luego de responder a un usuario asegurando que sí era posible estudiar y trabajar al mismo tiempo. El comentario dividió opiniones: mientras algunos la criticaron duramente, otros defendieron su postura y resaltaron su trayectoria académica.

Sin embargo, su llegada al comité de empalme no responde a esa controversia. Sanabria se ha convertido en una de las principales defensoras de la propuesta pensional de Abelardo de la Espriella. Solo en los últimos seis meses ha realizado más de 50 conferencias y espacios académicos sobre este tema, en los que ha explicado el funcionamiento del sistema y los cambios que propone el nuevo gobierno.

Su actividad tampoco se limita a las redes sociales. Jerome es columnista del diario La República, donde publica semanalmente análisis sobre economía, política y actualidad, dejando clara su posición frente a distintos debates nacionales.

Su discurso también está respaldado por su formación académica. Actualmente cursa séptimo semestre de Derecho en la Universidad del Rosario y, de manera simultánea, estudia Historia, carrera en la que ya completa el tercer semestre. Gracias a su desempeño académico y liderazgo obtuvo una beca del 100 % otorgada por la Organización Ardila Lülle, reconocimiento que conserva por mantener un alto promedio.

En paralelo, ha construido una importante presencia digital. Hoy supera los 400.000 seguidores en Instagram, plataforma desde donde comparte análisis sobre economía, pensiones y política. Ese alcance la convirtió en una de las voces jóvenes que respaldaron la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

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Durante la contienda electoral también acompañó varias caravanas y eventos del hoy presidente electo, dejando ver la cercanía que construyó con el equipo de campaña y, especialmente, con el vicepresidente electo.

No es la primera vez que su nombre genera debate. Hace cerca de dos años se convirtió en una de las jóvenes voceras más visibles de la oposición frente a la reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, participando en foros, debates y espacios académicos donde defendió sus argumentos.

Ahora hace parte del comité de empalme, integrado por seis personas. Eso sí, su designación no corresponde a un cargo público. Se trata de una participación honorífica, voluntaria y sin remuneración económica, cuyo objetivo es acompañar el proceso de transición entre el gobierno saliente y el entrante.

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