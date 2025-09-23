- El emporio educativo del exconcejal Francisco Pareja de donde se graduó la viceministra Juliana Guerrero

Durante 40 años Pareja armó una red de instituciones con oferta de cursos y títulos express como el de la protegida de Petro y Benedetti cuyo cargo tambalea

El ex concejal Francisco Pareja y el hoy ministro del interior Armando Benedetti son dos viejos conocidos. Ambos de origen liberal, colegas en el Concejo de Bogotá, aunque el barranquillero solo estuvo un periodo entre 1998-2000 durante el gobierno Pastrana, para dar un salto al Congreso como Representante por Bogotá y allí se quedó hasta que se unió a la campaña presidencial de Gustavo Petro a la que entró por la puerta grande. En el congreso de nuevo coincidieron cuando Pareja llegó al congreso en el 2006 y juntos estuvieron en el nacimiento del Partido de la U. Los vasos comunicantes son muchos y ahora reaparecieron con la joven Juliana Guerrero, a quien Benedetti acogió desde que llegó a la Presidencia a comienzos del año y que ahora sostiene como viceministra de la igualdad en medio de la lluvia de críticas por un título que aún no logra acreditar y que obtuvo en la Fundación de Educación Superior San José: Usanjose

fundada precisamente por su amigo y copartidario Pareja. Fue en la década de los años 80 cuando empezó a construir un enjambre de instituciones educativos logrando un próspero maridaje entre política, educación y negocios.

El primero de los centros educativos que armó, y que se convirtió en el corazón del emporio fue Instituto Triángulo el 25 de abril de 1981 que nació como una academia de comercio en la que se dictaban cursos de ortografía, mecanografía, redacción y validación. El Instituto se ha extendido por Bogotá y tiene varias sedes en las localidades de Chapinero, Kennedy donde tiene dos centros y en Los Mártires.

Está presente en Zipaquirá y Soacha con su oferta de cursos de validación por ciclos, carreras técnicas y cursos cortos. Cuenta además con colegios que llevan el mismo nombre de Triángulo en las mismas localidades de educación básica y media con modalidades presencial, virtual y horarios flexibles para que los alumnos se gradúen muy rápido. En la misma década, en 1984 nació la Fundación de Educación Superior San José.

Con esta incursiono a la formación universitaria y armó un centro jurídico empresarial y luego la Facultad Ciencias Administrativas y de ingeniería, siempre con el criterio de graduar a los estudiantes y habilitarlos para trabajar con diploma en la mano en tiempo record, lo que quiso hacer su alumna vallenata Juliana Guerrera a quien la suerte la ha acompañado en buena parte por los padrinos que ha sabido cosechar.

La multiplicación de centros educativos por todo Bogotá no se detuvo

Las iniciativas de Pareja buscando responder a la demanda y los vacíos existentes no pararon y en 1999 fue creada y constituida, una academia educativa, para la enseñanza de idiomas como el japonés, francés e inglés, también con varias sedes en la ciudad.

En 2014 dio un nuevo salto y esta vez para fundar el Centro de Innovación y Trabajo Social Springfield S.A.S, vinculando siempre a personas cercanas al círculo familiar como son Gabriel Beltrán Pareja, Luz Piedad Correa Zuleta y Jesús González Ortiz.

Con este último proyecto dejó definitivamente la política para dedicarse de tiempo completo a su emporio educativo. Es tan grande, que poco sabe de los alumnos que le llegan como resultó el caso de la vallenata Juliana Guerrero cuyo precipitado nombramiento como viceministra de Juventud del Ministerio de Igualdad y Equidad con solo 23 años, con una limitada experiencia laboral que inauguró con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia y sin la formación académica adecuada, le puso los reflectores a Pareja y uno de sus múltiples centros como es la Institución San José. Ya como jefe de gabinete de Armando Benedetti asistía a las clases express de contabilidad sin haber obtenido aun el titulo ni pasado las pruebas de estado.

Y quien tiene al Instituto San José en la lupa, al punto de forzar a su propietario Francisco Pareja a salir al ruedo a defender su método de producción en serie de profesionales que han vuelto sus instituciones en una fábrica de diplomas fue la aguerrida Representante a la Cámara por Bogotá Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso.

Además de fábrica de diplomas, Pareja tiene un negocio redondo gracias también a su habilidad política que le ha permitido hacer convenios con alcaldías, gobernaciones y el sector público.

En 2021, durante el Gobierno de Iván Duque, la Fundación San José, incrementó sus ingresos pasando de más de $8.000 millones en 2020 a más de $29.500 millones en 2021, la gran mayoría de sus ingresos fueron producto de las matrículas, homologaciones y otros proyectos que sumaron más de $20,000 millones. Sin embargo en el SECOP en los contratos del gobierno nacional, aparece que entre 2018 y 2021, la Fundación San José de Pareja González, suscribió contratos con el estado que superaron los $1.300 millones.

En el Gobierno de Gustavo Petro entre 2022 y 2025, la Fundación San José, firmó varios contratos con la Gobernación del Magdalena que superaron los $56.400 millones, también tuvo contrato con la Gobernación de Boyacá por más de $1,300 millones para citar solo unos pocos ejemplos

Lo cierto es que el debate alrededor de los títulos que se pueden obtener en solo 5 meses con estudio adicional de convalidación tecnológica y en 10 meses un diploma de contaduría pública, seminario de homologación, cursos de inglés y pruebas de estado obligatorios para otorgar el Título todo en tiempo record, puede escalar más allá del caso específico de Juliana Guerrero.

Las irregularidades denunciadas ya presionaron la destitución absoluta y con justa causa, del secretario general Luis Carlos Gutiérrez Martínez y su equipo de trabajo. Así lo anunciaron las directivas de la Fundación San José en un comunicado oficial.

De otro lado, la Representante a la Cámara por el partido Dignidad y Compromiso Jennifer Pedraza, volvió a remeter contra Juliana Gurrero y dijo que, su nombre no aparece en los registros oficiales del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), como graduada o estudiante de la Fundación San José, donde obtuvo el título de Contadora Pública, igualmente, la Congresista a una carta que le entregó el Ministerio de Educación en la que le informan que no existe registro alguno que muestre los estudios cursados por Guerrero y debido a que no hay datos, no puede entregar información precisa sobre el tema, manifestaron desde la entidad dijo Pedraza.

Por el momento, la polémica sobre el caso de la Joven Juliana Guerrero continua, y el Gobierno de Gustavo Petro no toma una decisión definitiva al respecto.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.