De la violencia a Macondo: la historia de 'Tía Ruqui', testigo de un pueblo y su nobel literario

Por: Dustin Tahiisn Gómez Rodríguez |

marzo 07, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

El año 1949 quedó marcado por la violencia, la guerra y la división, tanto en Colombia como en el mundo. En Colombia, el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948 desató una ola de violencia conocida como La Violencia, que enfrentó a liberales y conservadores en una lucha sangrienta por el poder. Con medidas represivas y precarias reformas sociales y económicas del gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, la oposición liberal se radicalizó y formó grupos guerrilleros que desafiaron al Estado. La Violencia causó más de 200,000 muertos y millones de desplazados en el país.

A nivel global, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética se intensificó con el inicio del bloqueo de Berlín, la creación de la OTAN, la primera prueba nuclear soviética y el triunfo de la revolución socialista en China. Estos acontecimientos aumentaron la tensión y la rivalidad entre las dos superpotencias, que se disputaban la influencia y el control de otras regiones del mundo. Al mismo tiempo, surgieron movimientos de liberación nacional en Asia, África y América Latina, que buscaban la independencia de las potencias coloniales. Algunos de estos movimientos fueron apoyados por Estados Unidos o la Unión Soviética, según sus intereses geopolíticos.

..Publicidad..

En ese mismo año, el 28 de noviembre, nació en Aracataca, Magdalena, Colombia (cuna del único premio Nobel de literatura de Colombia: Gabriel García Márquez), Ruth Mariana Rodríguez Bolaño “Tía Ruqui”. Sus padres fueron José Antonio Rodríguez Ríos, quien tuvo como padrinos a los abuelos del premio Nobel: Benefrida Márquez y Nicolás Ricardo Márquez Mejía. De la misma forma, la mamá de “Tía Ruqui” fue María Magdalena Bolaño Suarez, que cuando tenía 8 o 10 años fue la niñera del premio Nobel.

...Publicidad...

Aracataca es un pueblo que ha sido testigo de la historia de Colombia y del mundo, desde la violencia política hasta el Realismo Mágico. En 1949, Aracataca vivía bajo el impacto de la Masacre de las Bananeras de 1928, que inspiró a su hijo más ilustre, Gabriel García Márquez, a escribir su obra cumbre, "Cien años de soledad", publicada en 1967. En esta novela, el autor recrea la vida de su pueblo natal bajo el nombre de Macondo, un lugar donde lo fantástico y lo real se mezclan.

....Publicidad....

Mientras tanto, en la década de 1950, “Tía Ruqui” estudió en Aracataca en el colegio 11 de noviembre, del profesor Hermenegildo Álvarez. Posterior a ello, estudió en un colegio público los grados cuarto y quinto de primaria en el mismo pueblo en el colegio La Blanca. Para la siguiente década, en 1964, “Tía Ruqui” fue enviada a la capital, Bogotá, a estudiar en el Instituto Montesoriano que quedaba en la calle 63 con carrera 15 al frente del Colegio Nuestra Señora de Chiquinquirá y terminó el bachillerato.

En las décadas siguientes, Aracataca sufrió las consecuencias del conflicto armado entre el Estado, las guerrillas, los paramilitares y el narcotráfico, que dejaron miles de víctimas y desplazados. Sin embargo, el pueblo también resistió con su cultura y su identidad, expresadas en sus fiestas, su música y su arte. En 1982, García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura, consagrando a Aracataca como un referente literario mundial.

Por otra parte, en la década de 1970, “Tía Ruqui” ingresó a trabajar en el Ejército Colombiano como administrativa en la sección de Reclutamiento del ejército que quedaba en la calle 52 con 14 en el periodo 1971-1973 y estudiaba en la Universidad Gran Colombia el programa de Derecho que no terminó. En 1973, “Tía Ruqui” en forma jocosa dice “ahí metí las patas” y tuvo su primera hija en el año 1973. Continuó laborando en diferentes trabajos como en bufete de abogados, siendo supervisora de elementos de aseo personal y en el año 1979 tuvo su segundo hijo. Como muchas mujeres fue la que sacó sus hijos a flote porque, como muchos hombres irresponsables que todavía abundan, le tocó a ella batallar por sus hijos. Emulando al juglar del vallenato, Diomedes Díaz, en su canción "Mi biografía”: "Yo recuerdo que mi madre cuando yo estaba pequeño, con sus trajecitos viejos, me hacía mis pantaloncitos". Ambos hijos nacieron en Aracataca, Magdalena.

En la década de 1980, “Tía Ruqui” trabajó en Líneas Aéreas del Caribe (LAC), una empresa de adinerados de la Costa Caribe colombiana que por varias contingencias como caídas de aviones o decomisos de cocaína quebró, y vivía en el barrio Santa Fe. Luego de ello, en la década de 1990, trabajó en Cablecol LTDA, una de las primeras empresas que ofrecía servicios por cable y TV.

En el siglo XXI, Aracataca ha buscado reivindicar su legado y su potencial, impulsando el turismo, la educación y el desarrollo sostenible. En 2006, se realizó un referendo para cambiar el nombre del pueblo a Aracataca-Macondo, pero no prosperó por falta de quórum. En 2024, se celebrará el centenario del nacimiento de García Márquez, con un homenaje a su vida y su obra, que siguen siendo una fuente de inspiración y orgullo para los “cataqueros” y para el mundo.

Para terminar, “Tía Ruqui” se pensionó en 2007, “con una pensión bien sudada”, “nada de pensión de adulto mayor”, “ni Plan en Acción”, “ni nada de eso”. Con gesto en el rostro, pasa su mano haciendo alusión a que se quita el sudor y con premura y en un tono más alto que en toda la entrevista, se le refleja el orgullo que siente de no depender de nadie sino de su pensión que obtuvo con mucho esfuerzo. “Tía Ruqui” tiene 74 años, 13 hermanos, 53 sobrinos y no tiene nietos; sus dos hijos no tuvieron hijos y reafirma “si hubiera tenido nietos no hubiese disfrutado mi pensión”, “no hubiese viajado a todos los lugares que he ido”. “Porque toca cuidar los nietos… ¡nombre!

Foto 1: registro civil del señor José Antonio

Foto: “Tía Ruqui” en LAC

Foto 3. “Tía Ruqui” en el ejército.

Fotos del autor. entrevista en el mes de febrero de 2024