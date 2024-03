Mientras la noticia era Mancuso, RCN y Caracol miraban para otro lado: apague y vámonos

Por: Juan Carlos Zamora Lancheros |

marzo 07, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El cuatro de marzo del 2024 a eso de las 4 de la tarde decidí escribir estas líneas, momento en el cual después de más de una hora de ver y poder comparar lo que estaban difundiendo algunos medios televisivos. Analicé que mientras #rtvc insistía en directo y en contexto con la libertad condicionada de Mancuso, tanto #RCN y #Caracol difundían sus novelas.

Me hizo recordar aquel 85 del siglo pasado que mientras ardía el Palacio de Justicia, el poeta y presidente Belisario insistía en la transmisión del partido del Millos con el ciclón bananero.

Estuve cerca de 60 minutos, tratando de hacer el parangón en lo que trasmitía #rtvc confrontado con #caracol o #rcn en tv. Y no hubo forma. Creo, de pronto es que en uno de esos pestañeos propios del receptor de la señal, se dio la transmisión del contexto de la noticia, teniendo en cuenta la importancia y yo no me dí cuenta. Pero no creo.

Insisto de pronto no vi nada. Y la verdad, no hice la siesta del sudado con pollo.

Que el gestor de paz Mancuso, tuviese libertad condicionada por cuatro años, y toda la parafernalia del proceso jurídico durante la lectura de la magistrada de la JEP y que tanto en #RCN o #Caracol en tv, no hicieran un compendio, me causó inconformismo.

Ese silencio mientras estaba en emisión la novela mejicana o la turca, me hizo recordar la forma superflua como se trató lo de aquel 1985.

Si hay encubrimiento o se destapa la olla para vislumbrar la complicidad de políticos, expresidentes de la República y demás personas de bien que estuvieron vinculadas con las autodefensas, ese era el momento, para generar conciencia. Pero nada, sigamos con las novelas.

¿Qué estaban esperando, cuadrar todo para minimizar que la oficialización de Mancuso como gestor de paz, puede significar que se visibilicen casos donde salgan implicados dirigentes políticos o “prohombres” de la patria y pretender que todo siga igual?.

O es que van a salir a las 7 con una noticia “fría” de la libertad de Mancuso y enfilar sus intereses a decir que es un caso de impunidad en el cual las víctimas van a salir perdiendo. O a perfilar a Mancuso, como el hombre más malo que generó hechos de violencia insospechados en la ya ensangrentada historia de Colombia.

Esperar a ver, pero a esta hora siendo casi las 5:00 pm del 04/03/ 2024 nada que veo ningún análisis de esta importante noticia por parte de #RCN o #Caracol en TV.