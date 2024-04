De la papaya a la teta: "la solución la tiene el vecino"

Por: Alvaro Pacheco |

abril 09, 2024

El problema del gobierno Petro no es la falta de concertación, sino una condición peculiar de los colombianos que hace que queramos que nuestro problema los resuelva el vecino.

Un país agobiado durante décadas, quizás siglos, por problemas atávicos como la pobreza y la violencia ha tenido en Petro una propuesta, buena o mala, de cambios necesarios. Hay que hacer una reforma al régimen de pensiones porque no es sostenible a largo plazo y las personas adultas están llegando a la época del retiro laboral sin ninguna protección. Se necesita una reforma laboral porque el desempleo y la informalidad son rampantes.

Se necesita una reforma agraria porque es allí donde se concentran los problemas derivados de la pobreza y la ilegalidad. Hay que mejorar el sistema de salud para que llegue a todos los territorios. Implementar la promoción y la prevención en la salud es apenas necesario. El país debe volver a industrializarse porque el 89% de las empresas son pequeñas y concentran la mayoría del empleo precario.

Si todos estamos de acuerdo en que esos cambios son necesarios, ¿por qué no se avanza en la construcción de un mejor país?

Es cierto que el gobierno se equivoca en el manejo autoritario e impaciente de los temas, en la falta de una comunicación asertiva de sus propuestas, y en no comprender que a todos nos ponen los pelos de punta pensar en entregar los recursos públicos a los políticos de siempre mediante la estatización, pero la verdadera razón es que somos colombianos y aquí nadie quiere soltar la teta que tiene (un paréntesis necesario: hace dos décadas nuestra creencia de que somos mas avispados que el resto de los mortales se resumía en el refrán de “papaya puesta, papaya partida”.

Esto alude a la temporalidad de las oportunidades y su aprovechamiento. Hoy nadie duda que esto ha cambiado, por una práctica que consiste en agarrar una buena teta y no soltarla hasta que no dé más).

Veamos: El ministerio de trabajo hizo un convenio con una facultad de actuaría de la Universidad Nacional para elaborar la reforma pensional. Reforma que dicho sea de paso es impulsada por todo el mundo por el Banco Mundial desde 1993, y que ya había sido propuesta en 1994 por un parlamentario llamado Gustavo Petro, quien propuso que se hiciera un proyecto de pilares sobre un salario mínimo cotizado al seguro social.

¿Quiénes fueron los primeros en protestar?, los mismos profesores de la Universidad Nacional que escribieron una carta al gobierno alegando que porqué si ganaban en promedio $ 10 millones, porqué se tenían que pensionar con $ 5 con la reforma. Hay que hacer reforma pensional, pero no cuenten con nosotros.

¿Y los fondos de pensiones?. También quieren reforma pero que no toquen sus ingresos y utilidades, que pongan otros.

Igual ejemplo siguieron los transportadores. Fueron muy entusiastas cuando estuvieron de acuerdo en que había que cerrar el déficit por el fondo de estabilización de lo combustibles, pero no dudaron en sumarse a las protestas contra el gobierno cuando les subieron los precios. Hay que cerrar el hueco fiscal de los combustibles, pero no cuenten con nosotros.

Los gobernadores, alcaldes y la bancada de la costa norte se reúnen con el gobierno para discutir con el gobierno el problema de los precios de la energía y la propuesta es que el gobierno ponga la plata del déficit, eso sí, cuidadito con saltarse la regla fiscal. Arreglemos el problema, pero con los recursos de otros.

Y no me diga las EPS. Hay un problema con la financiación, es cierto, con el aporte que debe hacer el estado mediante la upc, pero igual hay un tema poco claro con la plata con las reservas técnicas, que son los recursos que garantizan la prestación de los servicios de salud a futuro. La solución: que el gobierno ponga la plata del déficit como se ha hecho siempre. Y aquí no contamos a los usuarios de las prepagadas, que reformen, pero que no les quiten el privilegio de saltarse la fila de los demás mortales porque pagan un poco más. Reforma a la salud, claro, pero a costillas de los demás.

Hay que hacer una reforma laboral para que la gente tenga un trabajo decente, pero a los empresarios agrupados en los gremios les parece que se debe hacer, pero en otras empresas, no en las de ellos.

Ni qué decir de la guerrilla y los demás ilegales cobijados por una propuesta generosa, pero muy ingenua, llamada paz total. Todos quiere sumarse pero que se desarmen y dejen las economías ilegales los demás grupos. Cada uno de ellos no.

En las épocas del ya otrora célebre alcalde Mockus, para llamar la atención de la necesidad de que los problemas se resolvieran con el aporte de todos se le ocurrió simbolizar esta necesidad con una pirinola, en la cara de todos ponen.

Hoy pensamos en la pirinola como el símbolo de los recursos públicos, pero no la de Mockus, sino la vaca de la canción carranguera, “barcinita y tetona la condenada”, de cuyas tetas hay que agarrase hasta que ya no den más y claro, que los problemas los arregle el vecino.