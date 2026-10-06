De la Espriella reactiva las becas para posgrados en el exterior que Petro había cancelado

La iniciativa hace parte de la restructuración del programa Talento ColombIA del presidente como pilar clave en su hoja de ruta de gobierno

El Gobierno Nacional reactivó su alianza con la Fundación para el Futuro de Colombia (Colfuturo) mediante una inversión de USD 25 millones. Estos recursos financiarán maestrías y doctorados en el exterior para las cohortes 2026 y 2027 del Programa Crédito Beca.

La formalización de la alianza se realizó el pasado 2 de octubre en un acto en que participó el vicepresidente José Manuel Restrepo; la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Claudia Benavides Salazar, Ph. D.; el presidente de la Junta Directiva de Colfuturo, Eduardo Pacheco; y la directora ejecutiva de la entidad, Camila Escobar, entre otros directivos.

Con esta decisión, De la Espriella reversa la postura adoptada el año pasado por el expresidente Gustavo Petro. Fue él quien suspendió la cofinanciación estatal que durante más de 25 años apoyó los estudios de posgrado en el exterior de más de 17.200 profesionales colombianos, cubriendo el equivalente al 40 % de los créditos beca otorgados por esta organización sin ánimo de lucro.

El impacto de esa medida fue grave porque implicó una reducción del 34 % de los fondos del Programa Crédito Beca (aproximadamente USD 15 millones anuales). Esta disminución se reflejó en la Convocatoria 2026, donde la selección descendió a 1.007 profesionales, frente a los 1.214 de 2025 y cerca de 1.400 en 2024.

En el 2027 se triplicará el número de seleccionados

Con la reactivación del convenio, la cifra de beneficiarios aumentará significativamente. Se proyecta alcanzar los 3.000 seleccionados para la cohorte de 2027, lo que triplicará el número de 2026 y constituirá la cifra más alta en la historia de la alianza.

La iniciativa hace parte del programa Talento ColombIA, una estrategia de formación y fortalecimiento del talento de alto nivel coordinada a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) que fue concebido, estructurado e impulsado durante el gobierno del presidente Petro. El gobierno de Abelardo De La Espriella, lo ha utilizado para redefinir su relación con entidades como Colfuturo o Fulbright (el programa de intercambio educativo y cultural internacional emblemático del Gobierno de los Estados Unidos)

La ministra Claudia Benavides, quien integra la Junta Directiva de Colfuturo, dijo que “desde el Ministerio de Ciencia estamos tomando decisiones para que el talento colombiano tenga más oportunidades. El fortalecimiento de la alianza representa una apuesta concreta del Gobierno Nacional”. El vicepresidente José Manuel Restrepo indicó que esta decisión concreta la apuesta de la Patria Milagro por reconocer el mérito, ampliar las oportunidades de formación y respaldar a los profesionales que quieren contribuir al país mediante la ciencia, la tecnología y la innovación.

Hasta 65 % de condonación para los beneficiarios

Bajo los nuevos términos del convenio, los beneficiarios accederán a una beca base del 25 % y a bonos condonables adicionales de hasta el 40 %, alcanzando una condonación total de hasta el 65 %. A cambio de la cofinanciación, el Gobierno fijó exigencias de retorno para que los profesionales capacitados contribuyan en regiones con alta demanda, la industria nacional y sectores estratégicos como la Inteligencia Artificial.

La llamada a asumir el reto de triplicar la selección de candidatos está en manos de Camila Escobar, directora ejecutiva de Colfuturo desde mayo del año pasado y quien venía de ser durante 8 años la expresidenta ejecutiva de Procafecol (la empresa administradora de la marca Juan Valdez). Colfulturo abrirá la convocatoria de 2027 entre el 4 de enero y el 4 de marzo.

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