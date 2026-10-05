El pesado bufete bogotano que arma la defensa de Ricardo Orrego por acoso sexual

Rojas Fiallo Consultores fue fundado por el ex viceministro Camilo Rojas al que se unió la abogada Julieth Fiallo quien lidera la defensa del periodista

El exsubdirector de Deportes de Noticias Caracol, Ricardo Orrego, durante años una de las caras visibles del canal, podría enfrentar una pena de entre ocho y 16 años de prisión, en caso de ser declarado culpable.

El proceso apenas se encuentra en una etapa inicial, donde la Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, solicitará la imputación de Orrego por los delitos de acoso sexual y acto sexual violento. El Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao es el encargado de fijar la fecha para esta primera audiencia.

El manizaleño Ricardo Orrego de 51 años está casado con su coterránea Lorena Ocampo, también comunicadora y periodista de profesión con quien tiene tres hijos, y quien ha mantenido un perfil público bajo y reservado.

La defensa, encabezada por la abogada Julieth Natali Fiallo, ha insistido en que debe prevalecer la presunción de inocencia de Orrego mientras avanza la investigación y se determina la responsabilidad que eventualmente pueda corresponderle.

Fiallo es abogada de la Universidad Católica y cuenta con estudios de posgrado, entre ellos una especialización en Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia. Luego de trabajar en la Sección Segunda del Consejo de Estado, se incorporó en julio de 2023 a Rojas Castro Consultores, firma dirigida por Camilo Andrés Rojas, quien fue viceministro de Justicia durante el gobierno de Iván Duque. Su vinculación como socia derivó en la denominación actual de la firma Rojas Fiallo Consultores & Abogados.

Orrego por cerca de 26 años estuvo en Caracol Televisión

De acuerdo con los registros mencionados, el despacho ha suscrito seis contratos con el Congreso de la República, cuyo valor acumulado se aproxima a los 4.324 millones de pesos. El contrato de mayor cuantía habría sido suscrito en 2025 con la Dirección General del Senado, por 1.339,8 millones de pesos.

Hasta ahora, el proceso contra Orrego constituye uno de los casos más mediáticos en los que ha intervenido el bufete. Fiallo ha actuado como la vocera oficial ante los medios de comunicación (emisoras, periódicos nacionales y portales judiciales) para emitir comunicados de la firma sobre el debido proceso, la presunción de inocencia de su cliente y las posturas frente a las actuaciones de la Fiscalía.

Orrego fue uno de los comentaristas asociados a la Selección Colombia en el Gol Caracol y participó en transmisiones de Juegos Olímpicos y Mundiales de Fútbol. También hizo parte del equipo de Blu Radio. Su carrera en los medios terminó tras el escándalo que se conoció en marzo de este año, cuando comenzaron a hacerse públicas las acusaciones en su contra.

Según los señalamientos que hacen parte de la investigación, existirían al menos cinco testimonios que lo relacionan con presuntos hechos de acoso sexual y acto sexual violento entre los años 2012 y 2024 (entre excolegas y practicantes de periodismo).

Fiallo ha manifestado que Orrego mantendrá su disposición para atender a las autoridades y contribuir al esclarecimiento de los hechos. Para la próxima audiencia de imputación, Orrego través de un comunicado emitido por su apoderada, Julieth Natali Fiallo, informó que el periodista se declarará inocente, reiterando su voluntad de comparecer a las citaciones judiciales, ejercer su derecho a la defensa y demostrar su inocencia.

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