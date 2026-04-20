- Con la salida de Camila Escobar y 4 cambios en la junta directiva, Germán Bahamón toma las riendas de Juan Valdez

El pasado mes de marzo marcó un periodo de transformaciones significativas para Procafecol, la empresa administradora de la marca Juan Valdez. La primera fue la renuncia de su presidenta ejecutiva, Camila Escobar, quien lideraba la compañía desde 2018. Los cambios le permiten a la actual administración tener un mayor control sobre la Federación Nacional de Caféteros y ejecutar sus planes de expansión.

Durante la asamblea del 27 de marzo renunciaron cuatro miembros de junta independientes, quienes estaban allí desde hacía varios años antes de la llegada de Germán Alberto Bahamón a la gerencia general de la Federación Nacional de Cafeteros en abril 2023. Los cambios se dieron en 4 de los 6 los miembros independientes de la junta directiva: se retiraron las dos principales María Ángela Holguín y Ana María Barrera, y los suplentes Juan Camilo Robledo Vásquez y Claudia Barrero.

En la nueva junta directiva permanecieron los mismos 4 patrimoniales, dos vinculados a la Federación de Cafeteros a partir de la llegada de Bahamón a la presidencia: el principal Carlos Arturo Azuero Perdomo, gerente de operaciones desde junio de 2023, quien reemplazará temporalmente a Camila Escobar mientras se realiza el proceso de selección del nuevo presidente ejecutivo; y Diego Fernando Rojas, gerente de Estrategia y Comunicación, uno de los primeros nombramientos que realizó Bahamón a su llegada a la Federación. Se mantienen los caficultores Carlos Alberto Eraso López como principal y Argenys Rojas como suplente.

Los cambios realizados dejan a dos nuevos independientes en calidad de principales: Lucas Marulanda (director de Ashmore Group) y Maritza Pérez (vicepresidenta Ejecutiva de Banca Personal y Mercadeo del Banco Davivienda), y permanece Pablo Casabianca Escallón (miembro de varias Juntas Directivas). Permanecen dos suplentes independientes: María Carolina Castillo (presidente de Probogotá), Augusto Solano (expresidente de Asocolflores) y permanece Yonatan Bursztyn Vainburg (cofundador del Grupo Nalsini-Totto).

Estos cambios ocurren tras un año 2025 histórico para Procafecol, en el que la compañía alcanzó ingresos por $967.896 millones de pesos, representando un crecimiento del 19,9 % respecto al año anterior. Durante ese ejercicio, la marca logró hitos estratégicos como su consolidación en el competitivo mercado de Brasil, aperturas en el Dubai Mall y Miami, y alianzas con entidades como el Grupo Trinity y los equipos deportivos River Plate y Los Angeles Rams. Además, la empresa mejoró su calificación crediticia a A+(col) por parte de Fitch Ratings y reafirmó su compromiso sostenible mediante la recertificación como Empresa B y la actualización de su plan de descarbonización para 2030.

Camila Escobar a Colfuturo

A partir del 30 de abril, Camila Escobar asumirá la dirección de Colfuturo en reemplazo de Jerónimo Castro, quien estuvo al frente de la fundación desde 2001 y quien hace dos años había cumplido la edad de retiro. En este nuevo rol, Escobar enfrentará el desafío de revaluar el modelo de financiación de la entidad, luego de que el presidente Gustavo Petro decidiera retirar el apoyo gubernamental que cubría el 40 % de los recursos destinados a becas de posgrado en el exterior. El mandatario argumentó que los beneficios de Colfuturo se han concentrado históricamente en estratos altos de las principales ciudades, lo que obliga a la institución a buscar alternativas para mantener su misión de apoyar la excelencia académica de los colombianos en las mejores universidades del mundo.

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